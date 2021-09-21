На Кубани неделю разыскивают 15-летнюю школьницу, сбежавшую с женихом: что известно на данный момент

15-летняя Софья Михайлова может находиться в Краснодаре.

В Геленджике продолжаются поиски 15-летней школьницы, сбежавшей из города с женихом. Накануне Софья Михайлова отправилась на занятия в школе, что находится в селе Дивноморском, но домой так и не вернулась. Правоохранительные органы разыскивают девочку и её друга по обращению мамы школьницы.

- По поступившей информации Софья Михайлова отправилась со своим 19-летним знакомым в Краснодар. Девочка была одета в белую водолазку, черные брюки в белую полоску и разноцветные кроссовки. Внешне светловолосая девушка ростом 167 сантиметров выглядит худощаво. Поиски сбежавшего подростка продолжаются. Гражданам, располагающим какой-либо информацией о школьнице и её возможном местоположении, просим обращаться по телефонам: 8 (86141) 5-05-65, 5-05-64 или 02, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В поисках задействован отряд "Лиза Алерт"

Как сообщала ранее мама Софьи Михайловой, не возникало никаких подозрений о возможном побеге дочери. Как и в любой другой день, она ушла на занятия, после чего должна была вернуться домой. Однако вместо этого 15-летня школьница села в машину к своему 19-летнему жениху и уехала. Сама подросток никогда не отличалась неподобающим поведением, наоборот, любит литературу и не имеет вредных привычек. Так о ней отзываются подруги.

Поиски Софьи Михайловой продолжаются. Кроме правоохранительных органов, в них задействованы волонтеры.