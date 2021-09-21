Массовое ДТП в Краснодаре: погибли трое

Обстоятельства произошедшего устанавливаются

Авария случилась вечером 21 сентября в Краснодаре. На улице Уральской произошло массовое ДТП. Там столкнулись четыре автомобиля - три легковушки и один грузовик.

По предварительной информации, водитель Volkswagen, выезжавший с улицы Тюляева, не уступил дорогу автомобилю марки Kia. После этого водитель корейской иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он врезался в два транспортных средства - автомобиль "Почты России" и Lada Priora.

- В результате ДТП погибли три девушки в возрасте от 20 до 22 лет. Они находились в машине марки Kia. Также пострадал водитель, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко. - Молодой человек госпитализирован.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

- Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, - добавил Артем Коноваленко.