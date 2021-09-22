Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 22 сентября 2021 года: более 420 тысяч жителей краевого центра привились от COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Массовая вакцинация на Кубани идет полным ходом. Каждый день прививку от инфекции ставят тысячи жителей края.

Больше всего желающих получить вакцину в Краснодаре. За десять месяцев прививку от COVID-19 поставили уже 429 326 жителей краевого центра. Только за последнюю неделю вакцину получили почти 5,5 тысяч.

Напомним, что на Кубани работают свыше 300 прививочных пунктов. Сразу 60 кабинетов развернуто в Краснодаре, в том числе три круглосуточных. Они расположены в городских поликлиниках.

Считается, что вакцинация – лучший способ избежать заражения и борьбы со страшной инфекции. Она помогает в формировании коллективного иммунитета. Он возникает, когда вакцину получают свыше 75-80% взрослого населения.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 22 сентября 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 58 заболевших.

Коронавирус в Анапе 22 сентября 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 11 человек.

Коронавирус в Сочи 22 сентября 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 28 жителей.

Коронавирус в Геленджике 22 сентября 2021

В Геленджике за последние сутки выявлен 4 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 22 сентября 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлено 15 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 22 сентября 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция не подтвердилась ни у одного человека.