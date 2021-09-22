Как застраивался Краснодар: публикуем неизвестные документы

План Екатеринодара. Конец XVIII века.

В последние выходные сентября Краснодар отмечает день рождения. Ему исполнится 228 лет. Вместе с научными сотрудниками Краснодарского историко-археологического музея Фелицына составили хронику событий появления города.

Взгляд в историю

К концу XVIII века после побед Российской империи над Османской, приоритеты развития южных окраин нашей страны изменились. Надобности в Запорожской Сечи больше не видят, к тому же традиционный образ жизни казаков часто приводил к конфликтам с российскими властями и иностранными державами. Потому в 1775 году по приказу императрицы Екатерины II она была уничтожена. Но ликвидация одного казачьего войска послужила основой для появления другого, но уже на южных рубежах расширяющейся империи.

- В 1787 году Григорий Потемкин дает команду формировать войска верных казаков. Ведь часть тех, кто раньше был в Запорожской Сечи, осели в Турции, - они предали Россию, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» старший научный сотрудник научно-методического отдела имени Фелицына Андрей Еременко. - Екатерина II, переселяя на Кубань казаков, создала как бы кордонную границу. Против укрепления России здесь выступали Англия и Франция, которые подстрекали Османскую Империю и Крымское ханство, чтобы они вредили.

История документа, определившего занятия казаков на долгие годы, начинается 29 февраля 1792 года. Именно тогда казачий совет отправляет во главе большой депутации в Санкт-Петербург войскового судью Антона Головатого. Он должен был испросить у императрицы земли Кубани. Эта территория была обещана казакам князем Потемкиным за ратные подвиги в русско-турецкой войне.

Переселение Запорожских казаков на Кубань. Картина Геннадия Квашуры.

Более четырех месяцев дожидались казаки в Петербурге, пока императрица примет их в Царском Селе. И вот 30 июня 1792 года высочайшая Жалованная грамота была подписана.

- Сегодня жалованная грамота на земли Кубани хранится в музее имени Е.Д. Фелицына, как великая ценность и даже в наши дни по международным законам имеет юридическую силу, - говорит Андрей Еременко.

Копия с жалованной грамоты Екатерины II (конец XVIII века).

Как выбирали место под войсковой град

Еще в сентябре 1792 года основная часть Черноморского войска выступила в поход под командой кошевого атаманов Савы Белого и Захария Чепеги. Они продвигались по берегу Черного и Азовского морей, перезимовала на Тамани и в районе Ейской косы и к июню 1793 года прибыла в Карасунский кут. Это та земля, которая находилась между основным руслом Кубани и ее старым руслом, староречьем, превратившимся в цепочку озер, соединенных между собой,— Карасуном. Здесь легко было организовать сторожевую крепость. При этом с административной точки зрения, место приходилось на середину Черноморской линии.

К тому же будущий город буквально утопал в зелени - оба берега Кубани были покрыты дубовыми лесами, густыми зарослями терна и непроходимыми высокими камышами. Материал под будущие строения был — везти его из соседних областей необходимости не было.

Письмо кошевого атамана Захария Чепеги о выборе места для закладки войскового города.

Словом, атаману Карасунский кут понравился. 12 июня он сообщает войсковому судье Антону Головатому, находящемуся в Петербурге, о том, что он, «расставивший по реке Кубан пограничную стражу, состою с правительством в Карасунском куте, где и место сыскал под войсковой град».

20 октября 1793 года был назначен поручик городничий, 29-го войсковой судья Антон Головатый рапортовал о прибытии «в город Екатеринодар». Это и есть первое известное употребление имени города.

План Екатеринодара. Конец XVIII века.

Первая Конституция

Главный документ, по которому жили казаки сразу после переселения, - «Порядок общей пользы». Он был написан очевидно 1 января 1794 года.

- Можно сказать, что это была первая Конституция. Документ регламентировал управление, расселение и порядок землепользования. Им также учреждалось войсковое правительство, закреплялся статус Екатеринодара, - говорит старший научный сот рудник научно-методического отдела музея имени Фелицына Андрей Еременко.

Порядок общей пользы стал своего рода первой Конституцией казаков.

А подписали документ кошевой атаман Захарий Чепега, войсковой судья Антон Головатый и войсковой писарь Тимофей Котляревский.

КОНКРЕТНО

Екатеринодар в 1793-1794 годах:

- возведены крепостные стены на случай нападения народов, проживающих по соседству (оборонительные укрепления были ограничены рвом, земляным валом и бастионами);

- построены казармы, стали появляться первые жилые кварталы. Очень бедные казаки (сирома) жили в землянках;

- созданы канцелярия войскового начальства,

- открыты провиантские магазины, военный госпиталь, пороховой склад;

- сложена первая походная церковь.

План куренных слобод Черноморского казачьего войска. Октябрь 1704 года.

Где молились казаки

Церковь во имя Святой Живоначальной Троицы была подарена черноморцам Светлейшим князем Г. А. Потемкиным-Таврическим в 1789 году. Ее привезли на Кубань вторым отрядом казаков-переселенцев под началом войскового атамана Захария Чепеги.

- Храм представлял собой разборную палатку, состоящую из каркаса, собранного из деревянных брусьев, и чехла из плотной полотняной материи, - рассказывают в музее имени Фелицына. - Внутри устанавливался алтарь и иконостас, первоначально написанный на холсте.

Первая походная церковь

В походе, естественно, церковь перевозилась в разобранном виде на двух повозках. А зимой, во время службы, казаки накрывали ее камышом, чтобы прихожане не мерзли во время молебна.

Сама походная церковь до наших дней, увы, не сохранилась.

Но в музее представлены четыре предмета, в свое время находившиеся в алтаре первого екатеринодарского храма:

- Это Евангелие, напечатанное в Москве в 1759 году, в серебряном позолоченном окладе работы московского ювелира Петра Антонова 1763 года. Оно относится еще к церковным реликвиям Запорожской Сечи. После упразднения ее, Евангелие находилось в Александро-Невской лавре Санкт-Петербурга, а затем, с разрешения Святейшего Синода, было привезено в Екатеринодар и помещено в походную Свято-Троицкую церковь.

- Серебряная с позолотой люстра, изготовленная неизвестным польским мастером в 1751 году, была пожалована в походную Свято-Троицкую церковь императрицей Екатериной II в качестве паникадила.

- Два вклада в походную Свято-Троицкую церковь войскового судьи А. А. Головатого - серебряный позолоченный потир работы московского ювелира Ивана Назарова 1789 года;

- Образ Святого Николая Чудотворца в серебряной с позолотой ризе, изготовленной в середине XVIII века. К сожалению, сама святыня потерялась во время изъятия церковных ценностей в 1920-е годы.

Первый войсковой собор во имя Воскресения Господня, освящен 5 октября 1802 года, Екатеринодар.

В центре Крепостной площади в 1802 году был возведен уже войсковой Воскресенский собор. Сейчас на его месте находится Александро-Невский войсковой собор.

НА ЗАМЕТКУ

План куренных слобод

В октябре 1794 года был составлен типовой план разбивки куренных селений. Расстояние между домами на улице было 10 трехаршинных саженей (216 сантиметров - Прим. ред.), ширина дворов была 20, длина –трехаршинных саженей. В центре селения отводилось место под площадь и церковь.

Казачья сторожевая вышка над Кубанью.

КСТАТИ

Что было источником доходов

Как говорят исследователи, в 18-м веке город жил на налоги с торговли. Промышленное производство в то время находилось на Кубани еще в зачаточном состоянии. Обеспечивало оно исключительно внутреннее потребление. Но в ту пору столица Кубани являлась главным центром ярмарочной торговли. Здесь было аж четыре рынка - свои товары выставляли не только местные, но и приезжие торговцы. Со всех иногородних купцов в пользу города взыскивалось по полкопейки с рубля в год, с каждой бочки вина по 50 копеек. Деньги платили и покупатели скота: за лошадь - по 10 копеек, а за овцу - по 2 копейки. Налоги в казну города принимало казначейство.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Городской сад был едва ли не единственным местом отдыха. В первой половине XIX века из-за активного строительства леса вокруг Екатеринодара были вырублены. Сохранились лишь несколько вековых дубов, которые живы и на сегодняшний день. Но память о дубовых лесах сохранилась в названии района города - Дубинки.

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