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22 сентября 2021 11:05

Как застраивался Краснодар: публикуем неизвестные документы

К 228-летию города «КП» - Кубань» рассказывает, как раньше выглядели улицы и возводились дома
Евгения ХИЛЬКОЕвгения ХИЛЬКО
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План Екатеринодара. Конец XVIII века.

План Екатеринодара. Конец XVIII века.

В последние выходные сентября Краснодар отмечает день рождения. Ему исполнится 228 лет. Вместе с научными сотрудниками Краснодарского историко-археологического музея Фелицына составили хронику событий появления города.

Взгляд в историю

К концу XVIII века после побед Российской империи над Османской, приоритеты развития южных окраин нашей страны изменились. Надобности в Запорожской Сечи больше не видят, к тому же традиционный образ жизни казаков часто приводил к конфликтам с российскими властями и иностранными державами. Потому в 1775 году по приказу императрицы Екатерины II она была уничтожена. Но ликвидация одного казачьего войска послужила основой для появления другого, но уже на южных рубежах расширяющейся империи.

- В 1787 году Григорий Потемкин дает команду формировать войска верных казаков. Ведь часть тех, кто раньше был в Запорожской Сечи, осели в Турции, - они предали Россию, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» старший научный сотрудник научно-методического отдела имени Фелицына Андрей Еременко. - Екатерина II, переселяя на Кубань казаков, создала как бы кордонную границу. Против укрепления России здесь выступали Англия и Франция, которые подстрекали Османскую Империю и Крымское ханство, чтобы они вредили.

История документа, определившего занятия казаков на долгие годы, начинается 29 февраля 1792 года. Именно тогда казачий совет отправляет во главе большой депутации в Санкт-Петербург войскового судью Антона Головатого. Он должен был испросить у императрицы земли Кубани. Эта территория была обещана казакам князем Потемкиным за ратные подвиги в русско-турецкой войне.

Переселение Запорожских казаков на Кубань. Картина Геннадия Квашуры.

Переселение Запорожских казаков на Кубань. Картина Геннадия Квашуры.

Более четырех месяцев дожидались казаки в Петербурге, пока императрица примет их в Царском Селе. И вот 30 июня 1792 года высочайшая Жалованная грамота была подписана.

- Сегодня жалованная грамота на земли Кубани хранится в музее имени Е.Д. Фелицына, как великая ценность и даже в наши дни по международным законам имеет юридическую силу, - говорит Андрей Еременко.

Копия с жалованной грамоты Екатерины II (конец XVIII века).

Копия с жалованной грамоты Екатерины II (конец XVIII века).

Как выбирали место под войсковой град

Еще в сентябре 1792 года основная часть Черноморского войска выступила в поход под командой кошевого атаманов Савы Белого и Захария Чепеги. Они продвигались по берегу Черного и Азовского морей, перезимовала на Тамани и в районе Ейской косы и к июню 1793 года прибыла в Карасунский кут. Это та земля, которая находилась между основным руслом Кубани и ее старым руслом, староречьем, превратившимся в цепочку озер, соединенных между собой,— Карасуном. Здесь легко было организовать сторожевую крепость. При этом с административной точки зрения, место приходилось на середину Черноморской линии.

К тому же будущий город буквально утопал в зелени - оба берега Кубани были покрыты дубовыми лесами, густыми зарослями терна и непроходимыми высокими камышами. Материал под будущие строения был — везти его из соседних областей необходимости не было.

Письмо кошевого атамана Захария Чепеги о выборе места для закладки войскового города.

Письмо кошевого атамана Захария Чепеги о выборе места для закладки войскового города.

Словом, атаману Карасунский кут понравился. 12 июня он сообщает войсковому судье Антону Головатому, находящемуся в Петербурге, о том, что он, «расставивший по реке Кубан пограничную стражу, состою с правительством в Карасунском куте, где и место сыскал под войсковой град».

20 октября 1793 года был назначен поручик городничий, 29-го войсковой судья Антон Головатый рапортовал о прибытии «в город Екатеринодар». Это и есть первое известное употребление имени города.

План Екатеринодара. Конец XVIII века.

План Екатеринодара. Конец XVIII века.

Первая Конституция

Главный документ, по которому жили казаки сразу после переселения, - «Порядок общей пользы». Он был написан очевидно 1 января 1794 года.

- Можно сказать, что это была первая Конституция. Документ регламентировал управление, расселение и порядок землепользования. Им также учреждалось войсковое правительство, закреплялся статус Екатеринодара, - говорит старший научный сот рудник научно-методического отдела музея имени Фелицына Андрей Еременко.

Порядок общей пользы стал своего рода первой Конституцией казаков.

Порядок общей пользы стал своего рода первой Конституцией казаков.

А подписали документ кошевой атаман Захарий Чепега, войсковой судья Антон Головатый и войсковой писарь Тимофей Котляревский.

КОНКРЕТНО

Екатеринодар в 1793-1794 годах:

- возведены крепостные стены на случай нападения народов, проживающих по соседству (оборонительные укрепления были ограничены рвом, земляным валом и бастионами);

- построены казармы, стали появляться первые жилые кварталы. Очень бедные казаки (сирома) жили в землянках;

- созданы канцелярия войскового начальства,

- открыты провиантские магазины, военный госпиталь, пороховой склад;

- сложена первая походная церковь.

План куренных слобод Черноморского казачьего войска. Октябрь 1704 года.

План куренных слобод Черноморского казачьего войска. Октябрь 1704 года.

Где молились казаки

Церковь во имя Святой Живоначальной Троицы была подарена черноморцам Светлейшим князем Г. А. Потемкиным-Таврическим в 1789 году. Ее привезли на Кубань вторым отрядом казаков-переселенцев под началом войскового атамана Захария Чепеги.

- Храм представлял собой разборную палатку, состоящую из каркаса, собранного из деревянных брусьев, и чехла из плотной полотняной материи, - рассказывают в музее имени Фелицына. - Внутри устанавливался алтарь и иконостас, первоначально написанный на холсте.

Первая походная церковь

Первая походная церковь

В походе, естественно, церковь перевозилась в разобранном виде на двух повозках. А зимой, во время службы, казаки накрывали ее камышом, чтобы прихожане не мерзли во время молебна.

Сама походная церковь до наших дней, увы, не сохранилась.

Но в музее представлены четыре предмета, в свое время находившиеся в алтаре первого екатеринодарского храма:

- Это Евангелие, напечатанное в Москве в 1759 году, в серебряном позолоченном окладе работы московского ювелира Петра Антонова 1763 года. Оно относится еще к церковным реликвиям Запорожской Сечи. После упразднения ее, Евангелие находилось в Александро-Невской лавре Санкт-Петербурга, а затем, с разрешения Святейшего Синода, было привезено в Екатеринодар и помещено в походную Свято-Троицкую церковь.

- Серебряная с позолотой люстра, изготовленная неизвестным польским мастером в 1751 году, была пожалована в походную Свято-Троицкую церковь императрицей Екатериной II в качестве паникадила.

- Два вклада в походную Свято-Троицкую церковь войскового судьи А. А. Головатого - серебряный позолоченный потир работы московского ювелира Ивана Назарова 1789 года;

- Образ Святого Николая Чудотворца в серебряной с позолотой ризе, изготовленной в середине XVIII века. К сожалению, сама святыня потерялась во время изъятия церковных ценностей в 1920-е годы.

Первый войсковой собор во имя Воскресения Господня, освящен 5 октября 1802 года, Екатеринодар.

Первый войсковой собор во имя Воскресения Господня, освящен 5 октября 1802 года, Екатеринодар.

В центре Крепостной площади в 1802 году был возведен уже войсковой Воскресенский собор. Сейчас на его месте находится Александро-Невский войсковой собор.

НА ЗАМЕТКУ

План куренных слобод

В октябре 1794 года был составлен типовой план разбивки куренных селений. Расстояние между домами на улице было 10 трехаршинных саженей (216 сантиметров - Прим. ред.), ширина дворов была 20, длина –трехаршинных саженей. В центре селения отводилось место под площадь и церковь.

Казачья сторожевая вышка над Кубанью.

Казачья сторожевая вышка над Кубанью.

КСТАТИ

Что было источником доходов

Как говорят исследователи, в 18-м веке город жил на налоги с торговли. Промышленное производство в то время находилось на Кубани еще в зачаточном состоянии. Обеспечивало оно исключительно внутреннее потребление. Но в ту пору столица Кубани являлась главным центром ярмарочной торговли. Здесь было аж четыре рынка - свои товары выставляли не только местные, но и приезжие торговцы. Со всех иногородних купцов в пользу города взыскивалось по полкопейки с рубля в год, с каждой бочки вина по 50 копеек. Деньги платили и покупатели скота: за лошадь - по 10 копеек, а за овцу - по 2 копейки. Налоги в казну города принимало казначейство.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Городской сад был едва ли не единственным местом отдыха. В первой половине XIX века из-за активного строительства леса вокруг Екатеринодара были вырублены. Сохранились лишь несколько вековых дубов, которые живы и на сегодняшний день. Но память о дубовых лесах сохранилась в названии района города - Дубинки.

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