Названы самые вакцинированные районы Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжается прививочная кампания от коронавируса. Для коллективного иммунитета нужно было сначала вакцинировать 60% взрослого населения, но планку подняли до 80%. Сейчас в регионе укол от COVID-19 должны сделать 3,6 млн жителей.

В среднем по краю результат хороший, вакцинация идет активными темпами.

- Самым вакцинированным районом можно назвать Кавказский. Здесь прививку от COVID-19 сделали 107,2% жителей от планового показателя. В пятерке лидеров также Динской, в районе привились 78,8% взрослого населения, в Курганинском - 71,9%, в Калининском - 71,7%, Апшеронский с 71,3% вакцинированными, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе региона.

Инфографика оперштаба

Но в срезе районов можно увидеть, что в некоторых муниципалитетах не привилась даже половина жителей. В оперштабе выделили пять самых неактивных муниципалитетов.

- Прививки неохотно делают в Геленджике, здесь 45,2% населения, которые поучаствовали в прививочной кампании. В Анапе также меньше половины привитых - 44,8%, в Брюховецком районе – 44,4%, также в аутсайдерах Тихорецкий и Кореновский районы с 44,1% и 44% соответственно, - рассказали специалисты.

Напомним, что пункты вакцинации работают во всех городах и районах края, список доступен на сайте краевого минздрава. Узнать, где меньше очередь ожидания и сколько вакцины в каждом из пунктов в наличии, можно с помощью чат-бота в телеграме @vac23_bot и на сайте вакциназдесь.рф.

Стоит отметить, что, по данным с начала месяца, самыми зараженными территориями, исходя из уровня заболеваемости на 100 тысяч населения, стали Выселковский район, Горячий Ключ, Крыловский и Лабинский районы, а также Краснодар.

А самыми здоровыми считаются Каневской и Брюховецкий районы – здесь выявлено меньше всего людей с коронавирусом.