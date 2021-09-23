Как действовать, если вы планируете купить квартиру в новостройке

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На вопросы читателей отвечает коммерческий директор федерального портала по новостройкам Domex.ru Кочнев Сергей Вячеславович.

- Слышала, что при покупке квартиры на стадии застройки, реальная площадь квартиры может уменьшиться или увеличиться. Законно ли это? Как можно подстраховаться?

- Действительно, в ходе строительства могут быть допущены технические погрешности, которые приводят к изменению фактической площади жилья. Законодательно нормы возможных расхождений не установлены. На практике такие расхождения площади в среднем составляют 0,1 - 2 квадратных метра, но могут достигать и 5 - 8 квадратных метров. Чаще всего возможные отклонения прописываются в договоре долевого участия. Условия доплаты (или ее отсутствия) также должны быть прописаны в ДДУ. Обязательно обратите внимание на наличие этих пунктов в договоре.

По завершению строительства, застройщик обязан произвести замеры, в соответствии с которыми составляется технический план всего дома. И письменно уведомить всех дольщиков в случае изменения площади квартир. Расчет доплаты или возврата денег производится с учетом указанной в ДДУ стоимости квадратного метра. Все расчеты между сторонами необходимо произвести до подписания акта о приемке квартиры.

- На что обратить внимание при приемке квартиры? Как действовать, если будут обнаружены недостатки?

- В первую очередь, внимательно перечитываем договор и проектную документацию. В этих документах указана вся информация о вашей квартире. Указаны материалы стен и пола, отделки. Конфигурация окон и дверей. Здесь же прописывается все об обустройстве и отделке придомовой территории и подъезда. Приготовьте план квартиры для сравнения площади и планировки.

Если вы сомневаетесь, что сможете самостоятельно определить скрытые дефекты, лучше пригласить профессионалов - строительных экспертов с арсеналом специальных инструментов.

Если какие-либо дефекты выявлены, необходимо аргументированно предъявить претензии к застройщику и не подписывать акт приема-передачи квартиры. Так как, приняв квартиру, владелец лишается права требовать устранения обнаруженных изъянов. Для фиксации недостатков составляется дефектный акт в 2 экземплярах. В нем должен содержаться перечень всех обнаруженных дефектов и их подробное описание; срок, в течение которого застройщик обязан устранить выявленные нарушения. Ответственность застройщика в случае невыполнения им своих обязательств.

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Существуют и гарантии, которые распространяются на эксплуатацию объекта недвижимости:

5-летняя гарантия распространяется на все конструктивные элементы объекта: стены, перегородки, потолки, лестницы, стеклопакеты, фасады и т.д.

3-летняя гарантия действует на инженерное и технологическое оборудование: газ, вода, отопление, электричество, трубы, вентиляция и т.д.

Срок, в течение которого застройщик несет свою ответственность перед жильцами за внутреннюю отделку, определяется, как правило, при подписании договора.

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