Глав шести районов Краснодарского края ждет нервная осень. И вот почему

Некоторым главам придется доказывать свою состоятельность заново Фото: Алексей БУЛАТОВ

В трех городах и трех районах Краснодарского края сохраняется предвыборная интрига. Дело в том, что у глав шести муниципалитетов на Кубани заканчиваются полномочия этой осенью.

Но если пятерым руководителям районов придется заново доказывать свою состоятельность перед депутатами, то мэр Краснодара Евгений Первышов вынужден был покинуть пост. После его ухода в Госдуму ситуация здесь по-настоящему интригующая.

- В шорт-листе называются как минимум пять фамилий предполагаемых кандидатов в градоначальники. Но самыми подходящими с точки зрения здравого смысла выглядят некоторые из них. Это первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко, бывший министр ТЭК и ЖКХ и нынешний замглавы региона Александр Трембицкий и глава Динского района Евгений Пергун, - говорит политический обозреватель Дмитрий Мирошников. - И до конца, конечно, будет непонятно, в чью пользу падет выбор.

К слову, выбирать нового мэра Краснодара будут депутаты городской думы, но не без рекомендаций со стороны руководства региона.

Аналогичная процедура ждет мэрию Новороссийска. А Игорь Дяченко готовится обновить свой срок на посту главы города-героя.

- Тут ситуация непонятная. Год назад критики в адрес Дяченко было много и со стороны горожан, и со стороны руководства региона. И тех, и других не устраивают нерешенные бытовые проблемы промышленного города вроде водопроводов и дорог, а главное, беспорядочная застройка. Но ворчание жителей осталось, а критики со стороны Красной,35 поубавилось. Сказать, с чем это связано, трудно. Возможно, у Дяченко появился сильный покровитель, - предположил политолог. - Поэтому пост свой он вполне может сохранить.

Переизбираться главы будут в Красноармейском, Белоглинском и Северском районах. В двух последних сидят политические тяжеловесы ткачевской эпохи.

- Насколько мне известно Александр Коклин из Белой Глины не имеет серьезных нареканий к работе со стороны руководства региона. Но он представитель еще той когорты, а у нас курс все же на омоложение кадров. И как бы хорош он не был, его наградят за достойную работу и проводят на покой. То же самое можно было бы сказать про Адама Джарима из Северского района. Он очень сильный представитель элиты Адыгеи, и конечно, этот факт играет в его пользу. Чтобы сохранить этот важный многонациональный баланс, ему помогут удержать свой пост. Но вероятность этого не так велика, - говорит Дмитрий Мирошников.

Столь же убедительные шансы получить второй срок на посту у действующего главы Армавира Андрея Харченко.

- У него очень сильные покровители в министерстве сельского хозяйства страны. И все здесь это понимают. Вероятнее всего, Харченко дадут возможность продолжить свою карьеру во главе города, - уточнил политолог.

До старта выборной кампании в главы еще как минимум месяц. Конечно, она не будет столь эмоциональной, как сентябрьская. Мы не услышим громких заявлений и говорящих плакатов на улицах с именами кандидатов. Но вряд ли кому-то из нас этого будет не хватать.

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