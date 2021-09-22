«Я Хохлов - с самого рождения»: Тренер, подавший в суд на Facebook, раскрыл тайну своей фамилии

Дмитрий Хохлов. Фото: ФК "Динамо" Москва

45-летний экс-тренер «Кубани» Дмитрий Хохлов подал в суд на Facebook. Причиной такого решения стали частые случаи блокировки в соцсетях. Пару месяцев назад известный футболист стал получать сообщения от знакомых и фанатов, которые жаловались на постоянные баны. С их слов, все посты, где упоминается «Хохлов», уходят в блок - сами пользователи получают ограничения.

Как предполагает Дмитрий Хохлов, соцсеть блокирует любое упоминание его фамилии, воспринимая ее как пренебрежительное название жителей Украины.

- Но я с этой фамилией с самого рождения, она досталась мне от отца! - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» по телефону Дмитрий Хохлов.

Стоит сказать, что спортсмен родился и вырос в России. Свою спортивную карьеру начинал в Краснодаре. Во всем футболиста поддерживала мама. Отец в жизни мальчика не принимал участия, о чем он говорил в одном из интервью.

- Родители расстались, когда мне было четыре года. После этого отца не видел, - говорил Дмитрий Хохлов. - Да и сам, честно говоря, не горел желанием с ним встречаться... Отцом могу считать его только генетически.

Такая обложка выходила в газете «Советский спорт».

Стоит сказать, что фамилия Хохлов, как считают этнографы, произошла от прозвища «Хохол» - русское название украинцев, которое, вероятно, произошло от именования запорожских казаков. Именно они переселились на Кубань в 18 веке, когда Запорожская Сечь была уничтожена.

В старину казаки выбривали голову, оставался только чуб - хохолок. Но никакого оскорбительного значения это название не носило.

- Конечно же, Дмитрий фамилию менять не собирается, об этом даже не идет речь. В иске мы требуем прекратить блокировку. Кроме того, мы заявили также о компенсации морального вреда в размере 150 миллионов рублей. Человек очень долго работает на свое имя, когда он становится публичным, Конечно, обидно, если фамилия становится причиной блока. Его страдания выражаются в том, что его имя не употребляют, - сказала «КП» - Кубань» представитель тренера Анна Варганова. - Отмечу, что дело беспрецедентное, случаев, когда удавалось взыскать моральный вред, пока нет. Но считаю, что шансы у нас неплохие.