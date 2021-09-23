Дневник курортного жиголо: «За страстные ночи с туристками закрыл долги, а теперь коплю на дом в Сочи»

Первые чаевые за красивые глаза Ромео стал получать в Сочи. Фото: Евгения ГУСЕВА

Теплое море, ласковый прибой и звездное небо - летом на черноморском берегу, кажется, все пропитано романтикой. Туристов, расслабленных под южным солнцем, естественно, тянет на приключения. Женщин, как правило, на любовные. Южные горячие мужчины кого хочешь сведут с ума! Вот только среди пляжных донжуанов немало тех, кто за сезон успевает и романы покрутить, и кредиты погасить. «КП» публикует откровения курортного жиголо, умудрившегося всего за лето серьезно поправить свое финансовое положение.

Казанова без «вышки»

31-летний Владимир Амуров (имена здесь и далее изменены. - Авт.) из Краснодара о своих курортных похождениях рассказывает неохотно. То ли сглазить боится, то ли переживает, что раскроет свои фишки, наработанные годами. Соблазнять туристок-то он научился не сразу. Да и много времени ушло на то, чтобы находить тех самых - с толстым кошельком.

Первое время начинающий Казанова ездил на недорогие курорты, где привык сам отдыхать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вышку я не заканчивал, в колледже отучился на повара, после ушел в армию, вернулся и тут же стал шабашки искать - то на стройках, то грузчиком работал. Не до учебы было, - признается Владимир. - Но язык у меня всегда был подвешен - темы для разговора, подход всегда найду. Лет пять назад таксовать начал. С клиентами часто находил общий язык, за это получал на чай - в день только «благодарностей» тысяч на пять было.

Несмотря на неплохой заработок, парень был недоволен. Большая часть уходила на жилье, коммуналку. Немало денег тратил он и на девушек, которые после всех ухаживаний его часто отвергали.

- Не мог устоять перед красотой дам - терял голову. Кредитов набрал - баловал-то дорогими подарками. А мне в итоге все боком вышло - остался ни с чем... - вздыхает Владимир. - Но как-то забирал клиента из бара, по дороге он мне признался, что уже давно живет припеваючи. Мол, «торгую лицом на курортах».

Слово-за слово - мужчина рассказал Владимиру, как охмуряет богатеньких дамочек на море. Дарит им ночи, полные любви, а затем исчезает, оставляя прекрасные воспоминания о себе.

- Ну у меня глаза и загорелись. Я-то чем хуже? - недоумевает Владимир.

«Дам, ищущих приключения, выдает взгляд!»

Первое время начинающий Казанова ездил на недорогие курорты, где привык сам отдыхать. Пытался глазки строить на пляже, подкатывал к молоденьким туристкам в крошечных бикини, и тут же получал отворот-поворот.

- Только через месяц понял, что целился не в тех и не там. Это ж как охота! - смеется герой-любовник.

Первые чаевые за красивые глаза Ромео стал получать в Сочи. Именно здесь на крючок тогда еще неопытного в таком бизнесе паренька начали клевать богатенькие женщины.

По словам курортного жиголо, главное - зацепить даму. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Тех, кто сорит деньгами, видно сразу. Одеваются напыщенно, у них много пафоса, в ресторане заказывают все самое лучшее и много, порой ведут себя вульгарно. Таких проще всего заарканить, особенно если дамочка уже под градусом. Да и тех, кто ищет развлечения на курорте, выдает взгляд - он манящий. Но важно, чтобы компания была небольшая. Идеально, если за столиком будут сидеть трое. Одной на уши присел, она млеет, а ее подружки, подмигивая, растворяются под играющую в заведении музыку, - делится своими наблюдениями Донжуан. - Начинаю обычно с комплиментов (доброе слово и кошке приятно), а затем уже по накатанной - узнаю, что тревожит ее, по крайней мере, стараюсь сделать вид, а затем рассказываю, что у меня свой ресторанчик в городе N, сюда приехал отвлечься. Но важно - поразить даму с самого начала, вызвать у нее интерес. А потом уже можно будет заболтать ее напрочь и взять тепленькой.

По словам Владимира, проблемы у многих отпускниц похожи - «недолюблены, недоласканы». Этот пробел сполна восполняет наш жиголо. Причем в любовники он сразу не рвется.

- Зачастую женщинам достаточно просто того, чтобы их выслушали, прогулялись по набережной или просто провели ночь под луной с бутылкой вина. Врать не буду, до интима порой доходит. Но я никого не заставляю, в кровать насильно не тащу - на измену туристки идут сами, хотя почти у всех за тысячи километров супруг и дети, - говорит курортный обольститель. - Я просто стараюсь всегда предстать в роли брошенного. Легенда уже отработанная сотни раз - мол, девушку вел под венец, а она бросила у алтаря, ну как теперь начать верить в любовь снова? И знаете, сочувствие возникает в 95% случаев, так что после выступления особо и усилий прикладывать не приходится.

Коварство без любви

За свое актерское мастерство Владимир получает гонорар - причем в разной валюте.

- Незадолго до отъезда туристок я обычно разыгрываю спектакль. Якобы у меня день рождения как раз в день ее отлета. С грустным видом прощаюсь с ними, благодарю, а в итоге мне приходят солидные переводы на карту. Бывает, что на память дарят дорогие вещи - например, часы или телефон. Их я, естественно, выставляю на продажу, едва попрощаюсь со своей спутницей, - рассказывает схему нехитрого заработка краснодарец.

При этом Владимир признается, у туристок деньги не высасывает и уж никогда ни у кого не ворует - здесь его совесть чиста, не придерешься.

Мужчина часто получает подарки от богатых любовниц. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Но пока мы вместе женщины стараются сделать приятно - да, меня содержат на время отпуска. Чтобы вы понимали, я почти никогда не снимаю жилье на лето - живу в отелях вместе со своей временной рыбкой. Чтобы не путаться в именах, стараюсь, называть ее ласковыми словами, - раскрывает один из секретов дамский угодник.

На вопрос, сколько же за сезон активного «труда» умудрился заработать наш Казанова, отвечать отказывается, якобы кассу не подбивает. Но на сумму не жалуется.

- Два кредита на мне были по 200 тысяч, висели года два, проценты набежали. За это лето их закрыл. Часть денег даже отложил, - не вытерпев, все же похвастался мажор. - Я теперь коплю - хочу домик на побережье. По моим планам, через 2 года новоселье встречать у моря буду. Главное - успеть, я-то уже не молодею, а отпускницы только на молоденьких ведутся.

Кстати, амурных дел мастер задумывается и о семье. Правда, пока в приоритете для него все же нынешний заработок, хоть и нелегальный, зато, по словам Владимира, честный.