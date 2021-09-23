«Зелень Краснодара – наша изюминка»: художница показывает город в своих картинах таким, каким его мало кто видел

Фото: metelitsa.art

Городские пейзажи, узнаваемые каждому краснодарцу, Виктория Метелица бережно переносит на бумагу. На картинах оживают знакомые перекрестки, тихие улочки и достопримечательности кубанской столицы. Ее работы можно рассматривать долго, каждый раз подмечая все новые и новые детали. А ведь еще недавно художница не решалась рисовать свой любимый город.

Стадион "Краснодар". Фото: metelitsa.art

- Краснодар открылся для меня, как живописный, не так давно. Изначально я его воспринимала слишком зеленым по сравнению с другими европейскими и российскими городами. Казалось, что из-за деревьев ничего не видно. А когда видно – то это зима или осень, и скелеты деревьев не очень впечатляли. В какой-то момент я поняла, что на самом деле это отличие нашего города от других – то, что он очень зеленый. Это наша изюминка, - рассказала «КП»-Кубань Виктория Метелица.

Краснодарский дворик. Фото: metelitsa.art

Сначала Виктория рисовала пейзажи в Юбилейном микрорайоне, где живет. Потом фокус ее интереса сместился на более масштабные вещи. Так из-под кисти появились стадион «Краснодар», памятник Кубанскому казачеству у краевой администрации, зарисовки с Красной улицы. Центральная магистраль на рисунках Виктории наполнена жизнью и динамикой.

- Для меня Краснодар – это улица Красная, которую перекрывают для автомобилей с вечера пятницы и до вечера воскресенья. Улица становится полностью пешеходной. Играет музыка, кто-то поет, кто-то танцует, любые «вкусняшки» на ходу, гирлянды и атмосфера праздника. Хочется веселиться, любоваться людьми, гулять до утра переходя из одного бара в другой, жить на всю катушку, - отмечает художница.

Улица Красная. Фото: metelitsa.art

Но Виктория заглядывает и в тихие уголки старого Краснодара. Именно здесь живет душа города, его история. Старые особняки, пережившие революцию и войны, сохранили уникальный облик. Виктория стремится сохранить их образы в красках и на бумаге.

Кованые ворота на Горького, 129. Фото: metelitsa.art

- Ворота на Горького, 129 я рисовала дольше всего. Дело не в сложности, а в потере вдохновения в середине процесса. Такое бывает у художников. В итоге картина все-таки родилась. Кованая решетка очень старая, наверху сохранился лев, который держит в зубах цепь. Хотелось запечатлеть это, чтобы в будущем сравнить, что удалось сохранить, а что безвозвратно утрачено, - поделилась Виктория.

На картинах Виктории из краснодарской серии много зелени, воздуха, тепла. Таким видит город художница. Пока что картин с городскими пейзажами у нее около 35, но она только начала и останавливаться на достигнутом не собирается.