Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 23 сентября 2021 года: Кубань – в топ-5 регионов России по количеству тестов на COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубань попала в пятерку регионов России по количеству исследований на наличие коронавируса. С начала пандемии жители Краснодарского края сдали 5,3 миллиона тестов. Этот показатель стал пятым в стране.

Больше тестов сдали только в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Свердловской областях. Отмечается, что исследования проводятся с помощью российских систем. Они имеют высокую чувствительность и способны обнаруживать даже единичные копии вируса.

Отметим, что лучший способ избежать заражения – вакцинация. Она началась на Кубани еще в конце прошлого года. За это время прививку от страшной инфекции поставили около 2 миллионов человек.

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