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Происшествия23 сентября 2021 10:12

Суд признал фиктивными браки ради прописки

В Армавире легализацию приезжих через загс поставили на поток
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Браки расторгнуты по суду

Браки расторгнуты по суду

В течение двух лет преступная группировка орудовала в Армавире. Они занимались вопросами бракосочетания. Женили граждан Армении с местными красавицами. А делалось это для того, чтобы легализовать пребывание приезжих на территории России.

- Сотрудники ФСБ выявили на территории Армавира организованную преступную группу, которая за деньги оказывала содействие гражданам иностранных государств в заключении фиктивных браков. Такие меры применялись для получения разрешения на временное проживание в упрощенном порядке, - объяснили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевого суда.

Всех причастных к афере с созданием фиктивных семей задержали, а браки признали недействительными.

- В Армавире суд признал недействительными браки, заключенные с целью получения разрешения на временное проживание. Возбуждено уголовное дело по статье организация незаконного въезда на территорию страны, - добавили в суде.

Стоит отметить, что в Армавире выявили пять фиктивных семей. Все пять браков между гражданами Армении и местными жительницами были расторгнуты, а актовые записи аннулированы.

Силовики продолжают работу в этом направлении.

ЧППроисшествия: ЧП