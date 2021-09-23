В Сочи кот завлекает людей на экскурсии

Фото: кадр из видео.

Несмотря на похолодание, в Сочи бархатный сезон все еще продолжается. Палящего солнца уже нет, так что прогулки теперь стали в радость. Сейчас, как говорят туристы, самое время ездить на экскурсии. И толп отдыхающих у известных достопримечательностей нет, да и цены серьезно снизились. Большинство людей покупают короткие туры в киосках, расположенных в самом центре курорта. А недавно там обнаружили необычную уникальную точку, где в качестве продавца был - кот.

- Этот ларек находится на самой оживленной улице Сочи Приморской, - рассказывает жительница Сочи Таисия Сушкова. - Издалека он ничем не примечателен. Однако, когда подошла ближе, то увидела, что внутри находится котик.

Пушистого помощника тут же сняли на видео - он, по всей видимости, временно замещал продавца, пока тот вышел на перерыв. Мурлыка, судя по кадрам, сидел с таким видом, словно позади у него - весь летний сезон без выходных.

- Да-да, лапки теперь не повод отлынивать от работы, - смеются сочинцы.

Вариантов, где отдохнуть в Сочи, - масса. А уж экскурсий - больше сотни. Хочешь - на водопады езжай, хочешь - в горы, хочешь - на термальные источник. В каждой брошюре все расписано - и время, и маршрут. Но котик в силу неопытности, понятное дело, дать сдачу не сможет. Так что пушистому пока кассу не доверяют. Все-таки деньги - дело серьезное. Но разглядывать вместе с ним брошюры с предложениями никто не мешает.