Санаторий «Заполярье» стал безоговорочным лидером рейтинга «ТОП-100 российских здравниц»

Высокую награду в номинации «Лидеры рейтинга» лично принял генеральный директор Санатория «Заполярья» Сергей Меренков.

Церемония вручения наград прошла 22 сентября в Azimut Отель Смоленская в рамках ежегодного форума «Инвестиции в развитие здоровой страны. Цифры, факты, возможности». Объявлению победителей предшествовал масштабный анализ состояния санаторно-курортной отрасли России, который проводит Ассоциация оздоровительного туризма при официальной поддержке Федерального агентства по туризму. Исследование выполняется по методикам рейтингового агентства RAEX, а объектом изучения в этом году стали более 400 санаторно-курортных организаций со всей страны — от Калининграда до Владивостока.

Если говорить о критериях отбора лучших, то в основу рейтинга положен ряд отраслевых и финансовых показателей деятельности санаторно-курортных организаций, работающих в условиях открытого рынка. По этим показателям Санаторий «Заполярье», который в этом году отмечает 65-летие, демонстрирует устойчивый прогресс: планомерно увеличивает выручку от продаж, поднимает загрузку номеров и производительность труда, улучшает качество обслуживания и запускает новые оздоровительные направления, внедряет в организационный менеджмент современные технологии управления и уникальные профильные продукты. Более того, санаторий участвует в проекте "Цифровая медицина", в рамках которого «Норникель» создает собственную ультрасовременную медицинскую инфраструктуру в городах присутствия Компании и «Заполярье» является одной из важных пилотных площадок проекта.

Почему победа в конкурсе так важна? Рейтинг «ТОП-100 российских здравниц» сегодня — это важный ориентир для принятия инвестиционного решения в санаторно-курортной отрасли и мощный инструмент продвижения бренда оздоровительного туризма России среди потенциальных потребителей.

Высокую награду в номинации «Лидеры рейтинга» лично принял генеральный директор Санатория «Заполярья» Сергей Меренков, который выступил на форуме «Инвестиции в развитие здоровой страны» в качестве ключевого спикера.

По итогам церемонии санаторий удостоился и других наград: 2 место в двух номинациях «ТОП-100 здравниц по масштабу бизнеса» и «Лучший номер», а также 6 место «Топ-100 здравниц по эффективности».