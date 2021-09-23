По нему может танк проехать: туристы из Краснодарского края прошли под снежником толщиной 5 метров

Внутри снежника холодно и сыро. Фото: pmudrov

Снежник в каньоне реки Цица вблизи плато Лаго-Наки летом 2020 года сильно стаял. К удивлению бывалых туристов, он уменьшился до небывалых размеров. Засуха и отсутствие осадков превратили глыбу снега в узкий пласт.

- Прошлый год стал исключением, был очень жаркий. Снежник исчез впервые за много лет наблюдений, - рассказал «КП» - Кубань» фотограф дикой природы и инструктор горного туризма Павел Мудров.

Размер снежника в 2020 году. Фото: pmudrov

Но природа все возместила. Зима была снежной, а весна – с дождями. Лавинный снежник, который упал с хребта Нагой-Чук в каньон, в этом году остался на месте. Снежная глыба высотой в 10 метров ждала туристов, жаждущих экстрима.

Снежник в каньоне реки Цица простоял все лето. Фото: pmudrov

После падения огромный снежный ком под воздействием температуры и воды постепенно стал меняться. Река пробила в нем ход, и получился нерукотворный мост из спрессованного снега.

- По верху снежника может проехать танк, ничего ему не будет. К тому же конструкция «свод» - одна из самых прочных в механике, - отмечает Павел Мудров.

По словам инструктора, проходить под снежником лучше только опытным туристам. Новичкам стоит преодолевать препятствие, не заглядывая внутрь.

- Если он большой, в нем нет трещин и отверстий в потолке, то он прочнее железнодорожного моста. И только когда он растает так, что останется толщина 10 сантиметров, тогда свод может обрушиться, - поделился Павел Мудров.

Внутри снежника холодно и сыро. Сверху капает вода. А на своде вырастают широкие сосульки. Все это смогла увидеть и почувствовать группа туристов из Краснодарского края. Они успешно прошли под снежником и продолжили свой путь.