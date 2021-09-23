Занесло на мокрой дороге: В Сочи погиб водитель фуры, свалившейся в обрыв

Фото: грузовик в овраге лежит до сих пор

По предварительным данным водитель грузовика «Мерседес» 1974 года рождения, двигаясь на высокой скорости в сторону Сочи, не справился с управлением на серпантине, снес дорожное ограждение и вылетел за пределы трассы в овраг. Грузовик с прицепом перевернулся несколько раз и развалился на части.

Сообщение о страшной аварии поступило на телефон МКУ «Службы спасения г.Сочи» в 01:02 23 сентября. В 01:15 дежурная смена ПСО №2 выехала по указанному адресу. Прибыв на место, в 01:25, спасатели обнаружили сильно поврежденный грузовой автомобиль "Мерседес" с прицепом, который опрокинулся после съезда с дороги. Метеоусловия были сложные, возможно, фуру занесло на мокрой дороге. Известно, что в спасательной операции приняли участие ЮРПСО МЧС России, полиция, медики «03», пожарные, Росдорстрой.

Фото: железное ограждение не смогло удержать многотонный грузовик

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России тело погибшего пришлось доставать из оврага и поднимать на высоту в 30-метров. Спасатели Лазаревского подразделения ЮРПСО МЧС России опускались вниз, используя альпинистское снаряжение.

- После чего на носилках также с помощью альпснаряжения эвакуировали тело погибшего водителя грузовика до федеральной трассы, где передали его сотрудникам полиции. Работа усложнялась неблагоприятными погодными условиями, - уточнили в ведомстве.

Погибшему водителю было 47 лет. Очевидцы говорят, что недавно примерно на этом же месте в овраг улетел военный «Камаз».