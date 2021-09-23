Краснодарка нашла крупную сумму и вернула в банк, а хозяйка денег недовольна

Полина Горина

Полине Гориной самой только 25. Но такому благородству стоило бы поучиться. На днях вечером, возвращаясь с прогулки, они с мужем зашли в банк. Вернее, в стеклянный "предбанник", в который легко попасть даже после закрытия банка. Одна из машин по выдаче купюр просто разрывалась от писка.

- Ну такая функция у банкомата, звук издает, что деньги не забрали. Я подошла, а там 20 тысяч пятитысячными купюрами, - рассказывает Полина. - Думаю, вот это подарок. Но тут же прикинула, что это могла быть чья-то зарплата и человек сейчас очень несчастен.

Но где искать хозяев денег? Банк закрыт. Она перерыла весь интернет в поисках инструкции, как действовать в такой ситуации. Впервые даже всезнающая сеть такой информации не дала. Тогда Полина позвонила по горячему номеру телефона банка. Но там только механическим голосом предлагалось "подождать, пока освободится сотрудник банка".

Полина пошла с деньгами домой, но с трудом дожила до утра, чужие рубли жгли руки.

Утром отправилась в банк. Но сотрудники только что пальцем у виска не покрутили: "У нас такого еще не было". Но молча забрали всю сумму и пожелали Полине дежурного "доброго дня".

На душе у Полины спокойнее не стало, сотрудники банка не предложили написать никакой бумаги о находке. Вдруг деньги просто канут в чьих-то карманах, подумала девушка и написала пост в городской паблик в поисках владельца 20 тысяч. Но реакция сообщества удивила.

- Там такие комментарии посыпались, зачем я взяла деньги. Банкомат мог бы "скушать" их обратно за невостребованностью. Мне хотелось кричать, что он пищал, как резаный, и ничего не происходило. Но там разгорелся настоящий спор: права я или нет, - продолжает Полина.

Зато хозяйка денег откликнулась. Но Полина ее тщательно проверила.

- Она назвала мне и отделение банка, адрес, все... И сумму озвучила, и какого номинала были купюры. Сомнений не было. Это она, - продолжает девушка.

Но вместо благодарностей владелица 20 тысяч рублей обрушилась на Полину с претензиями. Чтобы забрать в банке свои деньги, ей придется написать кучу бумаг.

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