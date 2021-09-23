ФК «Краснодар» лишил Сергея Галицкого духа победителя: почему «быки» не выиграют чемпионат России

Фото: ФК Краснодар

Футбольному клубу «Краснодар» всего 13 лет. По спортивным меркам, команда только начинает свой путь. Но не в случае с «быками». Они – одни из лидеров чемпионата России и состоявшийся бренд в Европе.

Так привык Сергей Галицкий. За несколько лет он создал в Краснодаре футбольную империю: академию, стадион и топ-клуб. «Быки» дважды брали бронзовые медали чемпионата России, пока Сергей Галицкий мечтал об 11 воспитанниках своей академии в составе и чемпионстве.

Фото: ФК Краснодар

Пока не сбылось ничего. За два года «Краснодар» раздал конкурентам около пяти воспитанников, но не стал чемпионом России. Напротив, он провалил прошлый сезон, не попал в еврокубки и лишился главного тренера.

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Фото: ФК Краснодар

Тренер

Виктор Ганчаренко – самый известный белорусский тренер. Он пять раз выигрывал местный чемпионат, но ни разу не побеждал в премьер-лиге.

Вместе с ЦСКА он дважды брал серебро премьер-лиги и один раз завоевал Суперкубок России – это трофей, который не дает ничего: ни путевку в еврокубки, ни солидные призовые.

Виктор Ганчаренко сколотил крепкую команду в «Кубани» и «Уфе». Но в обоих случаях он брал аутсайдеров (или середняков) и боролся за путевку в еврокубки, а не чемпионство, как в случае с ЦСКА или «Краснодаром».

В одном случае от тебя ничего не ждали ни боссы, ни конкуренты, а в другом – на тебя настраивались и давали бой все, включая аутсайдеров.

Виктор Ганчаренко не прошел проверку в ЦСКА, дважды остановился в шаге от золота, но получил шанс в «Краснодаре». Белорус – отличный тренер, но не чемпион. Во всяком случае, в России.

Фото: ФК Краснодар

Трансферы

В межсезонье «Краснодар» подписал сразу трех топ-игроков. Из «Герты» приехал Джон Кордоба, из «Локомотива» – Гжегож Крыховяк, из «Ахмата» – Владимир Ильин. Все они были лидерами в своих клубах, но приехали на позиции, которые не казались проблемными для «быков». Исключение – Кордоба, который безболезненно заменил Маркуса Берга.

Только проблемы «Краснодара» кроются в защите. Это признавал Виктор Ганчаренко. Об этом говорили результаты. «Быки» даже были лидерами РПЛ по результативным ошибкам в обороне.

Только клуб не закрыл проблемные позиции и оставил тренера наедине с проблемами. После четвертого тура белорус открыто заявил, что не определился с четверткой защитников, хотя чемпионат начался уже месяц назад.

Фото: ФК Краснодар

Большие ожидания

«Краснодар» слишком быстро заявил о себе. Меньше чем за десять лет «быки» прошли путь от второго дивизиона до еврокубков.

В прошлом сезоне он даже дебютировал в Лиге чемпионов. Это космические сроки по российским меркам. Команда Сергея Галицкого уже дважды брала бронзовые медали премьер-лиги.

Теперь поступательное движение требует золото чемпионата России. Но медалей нет. Зато есть кризис. Если раньше «Краснодар» сам задавал тренды, то теперь он вынужден следовать им.

Победа в чемпионате России должна стать финальным этапом становления «Краснодара». Но он никак не случится. «Быки» оказались не готовы к давлению и выдали самый провальный сезон за пять лет.