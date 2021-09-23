Евгений Первышов пообещал оказывать поддержку Краснодару во время работы в Госдуме

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Сегодня, 23 сентября, на внеочередном заседании городской думы Краснодара депутаты единогласно проголосовали о досрочном сложении полномочий Евгения Первышова. Ранее глава краевого центра набрал почти 54% голосов избирателей и был избран депутатом Госдумы. Теперь Первышов будет работать в Москве.

- Много сделано вами за это время. Мы одной командой решали вопросы в интересах жителей Краснодара. Надеемся, что вы и дальше будете помогать краснодарцам в решении важных вопросов, - отметила председатель городской думы Вера Галушко.

Нагрудный знак главы Краснодара Евгений Алексеевич передал на хранение председателю городской Думы Вере Галушко.

- Я хочу поблагодарить жителей города и коллег. Отдельное спасибо хочется сказать губернатору Краснодарского края Вениамину Ивановичу Кондратьеву. В 2016 году Краснодар находился в упадническом состоянии. Была высокая кредиторская задолженность. Сейчас бюджет стабилен, – рассказал Евгений Первышов. – Я настроен на работу. Уверен, что смогу и дальше помогать Краснодару с помощью федеральных ресурсов. Впереди много больших и маленьких дел на благо Краснодара.

Временно исполнять обязанности главы Краснодара будет первый заместитель Евгений Наумов.