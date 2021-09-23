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Общество23 сентября 2021 18:05

Сочи завалило снегом

На вершинах Красной Поляны за час появились сугробы
Юлия ЧУБАКОВА
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Синоптики обещают, что самое интересное - еще впереди

Синоптики обещают, что самое интересное - еще впереди

На Сочи вновь обрушились природные катаклизмы. После летней жары, осенних ливней, ураганов и штормов в городе выпал снег. И это 23 сентября! Сугробы, правда, появились на вершинах Красной Поляны. Горнолыжный курорт превратился в зимнюю сказку буквально за час.

- Осадки и похолодание на курорте обусловлены воздействием холодного атмосферного фронта, связанного с циклоном Роланд, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» синоптик курорта «Роза Хутор» Адриан Коротаев.

Сейчас температура воздуха в горах достигает + 3 градусов. В заснеженных окрестностях стоит кромешная тишина: на канатной дороге замерли фуникулеры, не слышится звук деревянных качелей, и в округе нет ни одного любителя экстремальных видов спорта. Здесь лишь изредка мелькают туристы. Они, гуляя по заснеженным дорогам, быстро раскрывают свои зонтики - по всей видимости, люди готовились к очередной порции дождя, но никак не к снегопаду. Некоторые посетители сразу же поспешили достать свои смартфоны и сделать снимки на фоне заснеженных гор. Вероятно, испугались, что снег быстро растает. А уйти без фотографий, которые точно взорвут интернет, никак нельзя.

Однако синоптики обещают, что это только начало снежной истории. Атмосферный фронт не покинет город вплоть до субботы, 26 сентября.

Сочи завалило снегом
Видео: t.me/sochitypical

- Большой снегопад еще впереди, - уверяет синоптик Адриан Коротаев. - По нашим прогнозам, начиная с ночи на субботу, 25 сентября, до вечера субботы на курорте выше 1300-1500 м ожидается мокрый снег. В высокогорье выпадет до 30-50 сантиметров осадков. Снегопад будет сопровождаться метелью. Ожидаются порывы юго-западного ветра до 15-20 м/с. Интенсивность осадков временами будет очень высокой, их выпадение будет сопровождаться грозовой активностью. На побережье в городе Сочи возможны подтопления.

Такая погодная аномалия, несомненно, опережает климатическую норму. Однако специалисты все еще не теряют надежды на возвращение бабьего лета.

- В течение следующей недели, с потеплением, снежный покров полностью растает, а погода вернётся в рамки климатической нормы, - подтверждает синоптик Адриан Коротаев.

В горах Сочи появились первые сугробы
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