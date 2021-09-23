Сочи завалило снегом

Синоптики обещают, что самое интересное - еще впереди

На Сочи вновь обрушились природные катаклизмы. После летней жары, осенних ливней, ураганов и штормов в городе выпал снег. И это 23 сентября! Сугробы, правда, появились на вершинах Красной Поляны. Горнолыжный курорт превратился в зимнюю сказку буквально за час.

- Осадки и похолодание на курорте обусловлены воздействием холодного атмосферного фронта, связанного с циклоном Роланд, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» синоптик курорта «Роза Хутор» Адриан Коротаев.

Сейчас температура воздуха в горах достигает + 3 градусов. В заснеженных окрестностях стоит кромешная тишина: на канатной дороге замерли фуникулеры, не слышится звук деревянных качелей, и в округе нет ни одного любителя экстремальных видов спорта. Здесь лишь изредка мелькают туристы. Они, гуляя по заснеженным дорогам, быстро раскрывают свои зонтики - по всей видимости, люди готовились к очередной порции дождя, но никак не к снегопаду. Некоторые посетители сразу же поспешили достать свои смартфоны и сделать снимки на фоне заснеженных гор. Вероятно, испугались, что снег быстро растает. А уйти без фотографий, которые точно взорвут интернет, никак нельзя.

Однако синоптики обещают, что это только начало снежной истории. Атмосферный фронт не покинет город вплоть до субботы, 26 сентября.

- Большой снегопад еще впереди, - уверяет синоптик Адриан Коротаев. - По нашим прогнозам, начиная с ночи на субботу, 25 сентября, до вечера субботы на курорте выше 1300-1500 м ожидается мокрый снег. В высокогорье выпадет до 30-50 сантиметров осадков. Снегопад будет сопровождаться метелью. Ожидаются порывы юго-западного ветра до 15-20 м/с. Интенсивность осадков временами будет очень высокой, их выпадение будет сопровождаться грозовой активностью. На побережье в городе Сочи возможны подтопления.

Такая погодная аномалия, несомненно, опережает климатическую норму. Однако специалисты все еще не теряют надежды на возвращение бабьего лета.

- В течение следующей недели, с потеплением, снежный покров полностью растает, а погода вернётся в рамки климатической нормы, - подтверждает синоптик Адриан Коротаев.