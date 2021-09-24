Кубанская мать драконов: как девушка из Краснодара спасает ежей и летучих мышей от смертельных болезней

Олеся Шагакова уже 5 лет спасает животных

Олеся Шагакова из Краснодара живет в частном доме вместе с десятками хищных животных. В специально отведенных холодильниках у нее стоят контейнеры с живыми летучими мышами, а по комнатам расставлены вольеры и огромные коробки с ежами. И это не кадры из какого-нибудь хоррора или фильма о животных. Это настоящая клиника на дому. Вот уже 5 лет Олеся занимается реабилитацией хищных животных. Она спасает их от смертельных болезней, переломов и кровососущих клещей.

Фото: bat_mom_

К медицине Олеся отношения не имеет. Однако за 5 лет работы с больными животными девушка накопила определенные знания, научилась самостоятельно оказывать первую помощь: она лихо ставит своим подопечным уколы и капельницы, а также дает им необходимые лекарства. Ну а серьезные операции и обследования колючим и летучим пациентам проводят врачи.

- Помогать животным я начала совершенно случайно, - признается девушка. - 5 лет назад наткнулась на публикацию в соцсети - автор просил помочь раненой летучей мыши. Я решила откликнуться. Тогда в нашем городе никто толком не знал, как лечить таких животных. Поэтому мне пришлось потратить много времени на поиски хорошего специалиста. К счастью, я справилась. Совместными усилиями с врачом нам удалось спасти мышку.

"Летучие мыши - безопасны!" Фото: bat_mom_

После первого летучего пациента Олеся решилась на второго, потом на третьего. Остановиться она так и не смогла. Сегодня у девушки дома 6 летучих мышей и 34 ежа. Она находит их самостоятельно - например, во время прогулок. Ну а некоторых пациентов девушке привозят неравнодушные люди, которым тоже удалось найти больное или раненое животное.

Девушка называет себя "Матерью драконов"

Конечно, от животных есть и мусор, и неприятный запах, и шум: ежи то и дело топают по ночам, скребут по стенам, а мыши устраивают хоровые запевы. Но Олеся уже привыкли к этому.

- Мыши, действительно, живут в холодильнике. - Признается Олеся. - Им нужна высокая влажность, для того чтобы не пересыхали перепонки. Поэтому холодильник - самое подходящее место: там и влажность около 60%, и температура подходящая. Важно еще учитывать, что каждому виду нужна разная температура. Мы за этим, несомненно, следим. А вот ежи живут в просторных коробках. За ними нужно постоянно приглядывать, потому что у нас еще есть кот - он любит поохотиться за маленькими ежатами.

Фото: bat_mom

Минимальный курс лечения животных - 10 дней. Все зависит от сложности заболевания. Есть у Олеси и животные, которые находятся на пожизненном лечении. Это самые тяжелые пациенты,те, у кого проблемы с сердцем, дыхательной системой или почками.

Суммы на лечение - тоже разные. На это у Олеси может уйти как 200 рублей, так и 10 тысяч.

Фото: bat_mom

- Трудности при лечении, несомненно, возникают. У нас в городе, например, мало специалистов по лечению таких “экзотических” животных. А каждый раз дергать одного и того же врача не хочется - у него и без нас полно работы. Приходится ждать или искать какие-то альтернативные выходы. Если животному нужна экстренная помощь - я начинаю оказывать ее самостоятельно. За 5 лет у меня появились кое-какие знания.

Более того, Олеся не только спасает Кубанских ежей и летучих мышей. За помощью к девушке обращаются люди со всей страны.

Фото: bat_mom

- Я провожу консультации, - объясняет Олеся. - Люди присылают мне фотографии животных, а я говорю, что нужно сделать, как им помочь, к какому врачу обратиться, какие лекарства купить и т.д.

Ну а для своих вылеченных пациентов девушка-реабилитолог устраивает настоящие “выпускные вечера”. Так, Олеся называет дни, когда она выпускает своих подопечных на волю. Кстати, присоединиться к этому важному мероприятию могут все желающие. Девушка периодически опубликовывает на своей странице информацию о дате и месте проведения.

Олеся устраивает для выздоровевших животных "выпускные вечера"

- Людям нравится приходить на наши выпускные. Они хотят поближе познакомиться с животными, поучаствовать в их судьбе, - объясняет девушка. - Некоторые перестают бояться летучих мышей. Кстати, я вообще не понимаю, почему люди к ним так плохо относятся. В наших краях водятся только насекомоядные мышки. Они совершенно безобидны для людей. Наоборот, помогают избавиться от всяких надоедливых мошек!