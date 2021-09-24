Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 24 сентября 2021 года: заболеваемость снижается

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Третья волна коронавируса подходит к концу. Об этом уже вторую неделю говорят эксперты. Заболеваемость COVID-19 снижается в большинстве регионов России.

За последние сутки на Кубани был сдан 221 положительный тест на наличие инфекции. Это один из самых низких показателей за последний месяц.

«КП» – Кубань» узнала самые зараженные коронавирусом районы края.

Больше всего заболевших обнаружено в Краснодаре. Здесь диагноз COVID-19 подтвердился у 50 человек. На второй позиции в антирейтинг обосновался Армавир. Здесь инфекцию выявили у 19 пациентов. Замкнул тройку лидеров по числу заболевших Геленджик. На курорте положительный тест на коронавирус сдали 13 человек.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 24 сентября 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 50 заболевших.

Коронавирус в Анапе 24 сентября 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 3 человека.

Коронавирус в Сочи 24 сентября 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 12 жителей.

Коронавирус в Геленджике 24 сентября 2021

В Геленджике за последние сутки 13 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 24 сентября 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлено 7 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 24 сентября 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция не подтвердилась ни у одного человека.