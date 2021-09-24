Новороссиец, пострадавший при восхождении на Эльбрус, находится в больнице

Виталий Антипов отправился на Эльбрус, взяв отпуск. Фото: vk.com/raiffeisenmarkovich

Вчера, 23 сентября, группа из 19 альпинистов попала в сильную метель на Эльбрусе. Резкое ухудшение погоды застало врасплох альпинистов. Порывы ветра на горе достигали 40-70 м/с. На вершине температура воздуха опустилась до -20 C, а видимость упала до 1 метра. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Кабардино-Балкарии, поиски велись на высоте 5000 метров и выше.

Спасателям удалось спасти 14 человек, их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. К сожалению, 5 человек погибли.

Среди спасенных есть жители Новороссийска. Они живы. Это 42-летняя Екатерина Резникова и 28-летний Виталий Антипов.

Фото: vk.com/raiffeisenmarkovich

Виталий Антипов отправился на Эльбрус, взяв отпуск. По словам его коллег, сейчас телефон парня отключен.

- Мы о его состоянии ничего не знаем. Знаем только, что он в больнице. На звонки он не отвечает, - рассказали «КП»-Кубань» в техцентре, где работает Виталий.

Судя по фотографиям в соцсетях, новороссиец любит ходить в экстремальные походы.