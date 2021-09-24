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Происшествия24 сентября 2021 11:07

«Там очень страшно, особенно когда ветер»: альпинистка, которая чуть не погибла на Эльбрусе три года назад, рассказала о главной опасности на вершине

После трагедии 23 сентября девушка вспомнила, как три года назад сама чудом там спаслась
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото из архива жительницы Сочи Светланы Волошиной. Восхождение на Эльбрус

Фото из архива жительницы Сочи Светланы Волошиной. Восхождение на Эльбрус

Трагедия на Эльбрусе, 23 сентября 2021 год. О ней сейчас говорят все. Туристы попали в снежную ловушку, из плена которой удалось выбраться не всем. Альпинисты застряли на высоте более 5 тысяч метров из-за сильной пурги. Помощь спасателей они ждали несколько часов, а при температуре в минус 20, без движения – были просто обречены, у многих обморожены руки, ноги, лица. При эвакуации одних вели под руки, других на санях, некоторые просто кричали от боли. В экспедиции погибли пять человек, еще 14 госпитализированы.

Каждый год вершина горы Эльбрус забирает жизни людей. По статистике, здесь гибнет в среднем по три человека.

После новой трагедии жительница Сочи вспомнила, как три года назад с мужем покоряла вершину и была в шаге от смерти.

- Середину августа 2018 года помню как сейчас. Были международные военные игры. Мы несколькими группами готовились к восхождению. Но погода была нехорошая изначально – пасмурно, вершин не видно, все в облаках. Везение, что нам достались инструкторы – сотрудники МЧС, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Светлана Волошина.

Именно инструкторы-профессионалы быстро среагировали на ситуацию, которая ожидала группу при подъеме, в которой три года назад находилась сочинка.

- До точки, где все фотографировались, мы не дошли 50 метров! Эмчеэсовцам пришло сообщение о штормовом предупреждении. Ударила сильная молния. Пришел приказ: срочная эвакуация. Было очень обидно, столько пути пройдено и нас развернули. Конечно, мы спускались в полном разочаровании, - делится Светлана. - Страшно, когда поднимается ветер, он начинает дуть резко и сильно. Опасно было спускаться, потому что снег скатывался параллельно земли, все быстро леденело, даже веревки, за которые просто невозможно было нормально держаться.

Но о том, что именно эти действия спасли их жизни, жители Кубани узнали, когда вернулись на базу.

- Мы были в печали, с неисполненной мечтой. Но по приезде в гостиницу узнали, что в ту ночь погибли люди, кажется, три человека, - они просто шли другим маршрутом. Нам очень повезло, - сказала сочинка. – И то, что произошло на Эльбрусе накануне, это просто дежавю новым ударом. Несчастный случай, после которого я точно попрощалась с этой вершиной и никогда не закончу эти 50 метров, которые в тот момент могли обернуться трагедией и для нас. Только канатка, максимум.

СПРАВКА «КП»

11 августа 2018 года на Эльбрусе в районе Гара-Баши на высоте 5000 метров у туриста из Австрии остановилось сердце.

13 августа 2018 года на высоте 5600 метров пропал альпинист-одиночка из Волгограда. Его тело нашли только 26 августа.

22 августа 2018 года на высоте более 4 тысяч метров на Эльбрусе ударила молния, пострадали два альпиниста. Один из них, мужчина из Брянска, скончался во время транспортировки. А вторая пострадавшая, также жительница Брянска, была госпитализирована.

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