Кандидата в депутаты Госдумы пытались шантажировать за изнасилование, которого не было

Кандидат в депутаты едва не попал на большие деньги

Кандидат в депутаты Госдумы отделался легким испугом, когда едва избежал шантажа в 30 миллионов рублей. Следователи в Краснодаре раскрыли в отношении него серию провокаций.

По версии следствия, трое жителей кубанской столицы придумали целый план, как развести его на деньги.

Исполнительницей главной роли была 22-летняя Ольга. Она должна была назначить кандидату встречу, подсыпать вещество, возбуждающее потенцию, и отправиться с мужчиной в отель. Для этого в гостинице Краснодара заранее забронировали номер.

К слову, кандидат в депутаты на молодость и красоту Ольги купился и пошел с ней в ресторан. Но план с самого начала дал сбой. Вещество, которое должно было вызвать у кандидата небывалое либидо, подействовало странным образом. Вместо сексуального желания он получил расстройство желудка. В номер мужчина пошел, но только чтобы избавиться от недомогания. А Ольга, поняв, что план проваливается, предложила ему помощь.

Уже будучи в номере, она не растерялась и, пока несчастный кандидат был в уборной, инсценировала изнасилование. Она разбросала вещи, порвала на себе белье и записала видео.

- Позже выяснилось, что видео было сделано заранее. Это как раз стало неопровержимым доказательством инсценировки, - поясняют в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Но Ольга придумала слишком сложную схему. Она обратилась в полицию по поводу изнасилования и потребовала с кандидата 30 миллионов рублей. Ему девушка объяснила, что 15 миллионов возьмет себе, а другую половину отдаст правоохранителям за увод кандидата от уголовки.

Но, как оказалось, кандидат пошел к следователям все же раньше. 20 сентября всех троих шантажистов задержали, им грозит ответственность по целому "букету" уголовных статей. Дожидаться суда, скорее всего, они будут в СИЗО, а выйдут из мест заключения очень нескоро.

Но пока следствие продолжается.

Примечательно, что кандидат в депутаты Госдумы так и остался кандидатом, не набрав нужного количества голосов избирателей в Московской области.