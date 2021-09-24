Краснодар будущего: каким станет город через несколько лет

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В эти выходные Краснодар отметит день рождения. Кубанской столице стукнет 228 лет. С тех пор, как на благодатную землю высадились казаки и разбили на ней град Екатеринодар, в истории города было всякое, но неизменным оставалось одно - развитие. С каждым годом город, который из Екатеринодара был переименован в Краснодар, развивается и хорошеет. Появляются новые здания, дороги, парки и скверы. Буквально за последние 5 лет кубанская столица сильно преобразилась. А то ли еще будет!

В день рождения Краснодара собрали самые грандиозные проекты, разработанные мэрией города, инвесторами и меценатами при поддержке Евгения Первышова.

Исторический квартал

В Краснодаре вполне может появиться исторический квартал. Это территория, ограниченная улицами Красной, Пашковской, Красноармейской и Длинной.

- В центре города можно будет совершать пешеходные прогулки, посещать кафе и ярмарку, а также знакомиться с историей, - рассказали в мэрии Краснодара. - Здесь расположены объекты культурного наследия, исторические здания. Отсюда и начал разрастаться город.

Новую городскую локацию озеленят, а имеющиеся насаждения сохранят.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Единая набережная

Амбициозный проект по созданию единой набережной в Краснодаре реализуется поэтапно. В перспективе горожане получат большое пешеходное пространство для отдыха вдоль реки Кубань от Рождественского парка в Юбилейном микрорайоне до парка им. 30-летия Победы. По замыслу авторов, обновленная набережная станет местом притяжения и достопримечательностью краевого центра. Здесь организуют велосипедные и беговые дорожки, появятся понтоны с бассейнами и кафе. Особый облик набережной придадут площадка для временных экспозиций, солнечные часы, музыкальные инструменты, арт-объекты, площадь и мост. Проект начал в городе глава крайцентра Евгений Первышов.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Сквер в Юбилейном микрорайоне

В Краснодаре откроют многофункциональный парк, в котором будет сцена для выступлений и большая детская площадка. Также предусмотрена зона спорта для занятий волейболом и баскетболом. Одной из «фишек» этого проекта станет пешеходный мост, который придаст архитектурную доминанту пространству. Поскольку сквер назван в честь 80-летия образования Краснодарского края, здесь будет представлена богатая растительность Кубани по климатическим зонам, а также копии бронзовых достопримечательностей со всего региона в миниатюре.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Аквапарк на Затоне

На Затоне около парка 30-летия Победы появится современный аквапарк. По проекту он будет делиться на две части. На крытой разместят волновые бассейны и водные горки. Открытую часть разместят на крыше парковки. Вокруг здания проведут благоустройство набережной, пешеходных зон и велодорожек. Внутри предусмотрены специальные лифты для спуска тюбингов. Общая площадь застройки — 12 тысяч кв. м, а общая площадь аквапарка — 50 тысяч кв. м.

Сам проект - инвестиционный.

- Инвестор уже завершает проектирование, - сообщил Евгений Первышов на вчерашнем брифинге с журналистами.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Кинотеатр «Аврора»

«Аврора» превратится в большой досуговый центр с концертным и выставочным залами. Это концессионное соглашение между городом и меценатом Сергеем Галицким. Проектом предусмотрено выполнение условий по сохранению исторического здания. В кинотеатре переоборудуют основной зал на 1200 мест и оснастят его эстрадой. В главном историческом вестибюле отреставрируют и сохранят обе лестницы. Как и прежде, его будут украшать тропические растения. Выставочные пространства, гардеробные, кассы, точки сувенирной торговли расположатся в дополнительных вестибюлях с двух сторон здания. Здание планируется дополнить объёмно-пространственной развитой подземно-цокольной частью, которая не будет нарушать исторического восприятия. В ней расположатся выставочный комплекс, девять кинозалов, кафе и паркинг.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Тренировочный центр «Локомотив-Кубань»

Детско-юношеский тренировочный центр подготовки баскетболистов клуба «Локомотив-Кубань» возводят в поселке Колосистом и уже в этом году его планируют сдать. Спортивный комплекс будет включать в себя три игровые площадки, уличную площадку для баскетбола 3×3, тренажерный зал, кафе-столовую, гостиничный комплекс. Планируется, что тренировки будут посещать порядка 150 детей из молодежных команд «Локомотива», еще около 150 — из социального проекта «Локо-старт».

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Медицинский кластер

В районе поселка Новознаменского будет построен современный медицинский кластер. Он будет включать в себя больницу и станцию скорой медицинской помощи, краевую инфекционную и детскую инфекционную больницы. Также на территории 57,9 га появится перинатальный центр, поликлиника на 1500 посещений в день и стационар на более чем 1000 коек. Сейчас разработан проект онкологического центра. Он станет первым объектом медицинского кластера. Здесь расположат онкохирургический, радиологический, химиотерапевтический и онкогематологический центры, амбулаторно-поликлинический и диагностический блоки, где будут применять самые современные методики лечения.