Горнолыжный сезон в Сочи может начаться раньше: надвигается циклон «Роланд»

Обычно так Красную Поляну заметает лишь к декабрю, но в этом году снежные трассы могут открыться раньше Фото: Сергей КУЛАКОВ

23 сентября жители и гости курортного Сочи столкнулись с необычным природным явлением - в горах на Красной Поляне выпал осенний снег. Он прошел на вершинах с отметкой выше 2320 метров. Буквально за час курорт превратился в зимнюю сказку - здесь образовались первые сугробы. Трассы до сих пор покрыты снегом.

Синоптики объясняют: регион оказался во власти европейского циклона “Роланд”, который будет бушевать на курорте вплоть до вечера субботы, 26 сентября.

На Кубань надвигается северо-западный циклон "Роланд". Снимок со спутника

- Подобная погода, несомненно, опережает климатическую норму. Так, в ночь на субботу мы ожидаем обильный снегопад. - Объяснил «КП» - Кубань» синоптик курорта «Роза Хутор» Адриан Коротаев. - В горах с отметкой в 1300-1500 м пройдет мокрый снег. В высокогорье осадки будут сопровождаться метелью. Порывы ветра достигнут 20-25 м/с.

Так, за сутки в горах выше 2000 метров выпадет 30-50 сантиметров снега, а на отметке 1600 м – около 5. Поэтому вполне вероятно, что горнолыжный сезон начнется раньше положенного времени - обычно любители зимних видов спорта достают свое снаряжение ближе к декабрю.

Фото: grigoreva_zhe

- Такие осадки вызваны атлантическим циклоном, быстро смещающимся в район курорта с северо-запада. Подобные циклоны называются «ныряющими» за характерное смещение с севера на юг, - добавил синоптик.

Помимо снегопада, «Роланд» принес с собой похолодание до - 3 градусов, порывистый ветер до -20-23 м/с, а также кратковременные дожди. Из-за этого, по словам специалистов, на побережье в Сочи возможны подтопления.

Снежные сугробы появились в горах буквально за час

Затронул “Роланд” не только курорт, но и другие регионы.

- Глубокая тропосферная ложбина холода обусловила прохладную середину сентября во всей Центральной и Восточной Европе.

Напомним, что это не первый снег, который прошел в Сочи осенью. Первые снежные хлопья выпали на курорте еще в самом начале месяца, 3 сентября. Однако тогда они быстро растаяли из-за плюсовой температуры.

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