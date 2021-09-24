В Сочи сбили двухлетнюю девочку во дворе дома

Фото: отдел пропаганды ГИБДД г. Сочи

В Сочи на парковке рядом с домом №17 по улице Возрождения вечером 23 сентября 55-летний водитель «Ленд Ровер Дискавери» сбил двухлетнюю девочку. Джип просто ее переехал, малышка скончалась на месте.

В тот вечер она гуляла со старшим братом, родители были дома.

- Девочка была четвертым ребенком в семье. Родители ее неблагополучные, дети часто предоставлены сами себе. Да и двери квартиры всегда нараспашку, и участковые там частые гости, - говорят соседи. - Но знаете, наш двор слишком темный, нет фонарей, водитель - мы ни в коем случае его не оправдываем, - он просто не увидел в темноте маленького ребенка.

Источник в полиции Сочи рассказал, что сейчас идет проверка и уже изучены записи с видеорегистратора.

- На кадрах ребенка и правда не видно, - говорит наш источник. - Идет проверка.

Весть о случившемся облетела и сочинские паблики, народ обсуждает, что трагедия случилась потому, что на территории было темно, там просто нет фонарей.

Однако в «РЭУ-17» уверяют, что свои обязанности перед жильцами дома выполняют в полном объеме.

- Лестничные пролеты и входная группа всех шести подъездов нашей пятиэтажки освещаются, а деревья вовремя кронируются, - рассказала «КП» - Кубань» директор РЭУ-17 Галина Щербакова. – Лампочки везде стоят светодиодные, на недостаток освещения внутри дома и перед подъездами жильцы никогда не жаловались. Что же касается придомовой территории, то освещения на ней, действительно, нет. Хотя фонари стоят еще с советских времен. Но электрическая линия много лет отрезана. Если говорить о парковке перед домом, то она возникла стихийно: жильцы сами установили столбики с цепочками и замками. А вообще там очень просторный двор. И, насколько мне известно, ничего подобного раньше не происходило.

Всего же на содержании управляющей компании «РЭУ-17» свыше 90 домов по всему Большому Сочи.

- Какое-то странное стечение обстоятельств, просто в голове не укладывается, - рассказала «КП» - Кубань» жительница пятиэтажки, пожелавшая остаться неизвестной. – Очень страшно. И хороший урок всем родителям. Детей нельзя оставлять без присмотра, особенно на придомовых территориях и вблизи проезжей части.