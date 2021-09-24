В аэропорту Сочи полицейских вызывали четырежды за ночь из-за дебоширов в самолетах

Самолет не смог вылететь из-за дебошира четыре раза

Только за одну ночь, 23 сентября, полицейским линейного отдела МВД в аэропорту Сочи пришлось четыре раза отправлять к самолетам наряд.

В первом случае из-за курильщика в туалете борта сработала пожарная сигнализация. Несмотря на запрет курения, 38-летний турист из Москвы сдерживаться не стал.

- На него был составлен административный протокол и назначен штраф, - уточнили в пресс-службе ЛУ МВД по Сочи.

В двух других случаях явно нетрезвых пассажиров из Марий Эл и Кемерова, провоцировавших конфликт, сняли с рейса заранее.

- Шаткой походкой они поднимались по трапу и материли других пассажиров, - уточнили полицейские на транспорте.

А сильно нетрезвого 50-летнего жителя Санкт-Петербурга снял с рейса экипаж самолета. Он не ругался, но едва ли понимал, где и зачем находится, за что тоже получил протокол и штраф.