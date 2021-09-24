Сергей Галицкий признался, что болен и не может посещать матчи «Краснодара»

Скриншот с выпуска "Комментшоу"

Российский бизнесмен Сергей Галицкий стал гостем нового выпуска «КомментШоу». Этот эфир на ютуб-канале краснодарцы ждали с нетерпением, так как владелец футбольного клуба и создатель одного из самых роскошных парков страны, редко дает интервью. Журналистам ютуб-канала Галицкий сделал серьезное заявление – он рассказал, что болен, из-за чего не может посещать матчи «Краснодара»,

- Мы просили, чтобы камеры на играх не перехватывали меня. Акцент должен быть на футболистах. Не секрет, три игры я пропустил. Сейчас тот период, когда я не могу посещать игры в том количестве, как хотелось бы и необходимо президенту. Это жизнь, ты не всегда являешься хозяином судьбы, не в той форме, - начал отвечать на вопрос в интервью Галицкий.

Миллиардер отметил, что история клуба не должна заканчиваться на одном человеке.

- Мы работаем над тем, чтобы структура клуба изменилась, потому что физически я не могу там находиться. Бюджет в 50-60 млн долларов должен быть без меня, чтобы школа могла финансироваться без меня. Моими деньгами, но без меня. Думаю, что к марту-апрелю закончим эти процессы, - отметил Сергей Николаевич.

Предприниматель поделился, что клубом будет управлять совет директоров, наблюдательный совет, также банки будут контролировать исполнение обязательств. Все будет прописано в документах: сколько может тратиться на трансфер, сколько менеджмент имеет право тратить денег на свою зарплату и другие моменты.

- Из-за болячек одного человека не должна заканчиваться жизнь всех, в частности клуба, - заключил Галицкий.