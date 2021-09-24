Смерчи, ливни, реки из берегов: Краснодарский край ждет новый удар стихии

Штормовое предупреждение объявлено до 26 сентября Фото: Виктор КЛЮШКИН

Кажется, небесная канцелярия вновь решила испытать Краснодарский край на прочность - на регион снова надвигается жуткая непогода. Сценарий с ливнями, порывистым ветром и мощными смерчами уже стал классическим для жителей и гостей края. Только за последний месяц на Кубани было объявлено несколько штормовых предупреждений.

Так, по данным синоптиков, ухудшение погодных условий следует ожидать уже в пятницу, 24 сентября. Ливни зарядят с вечера.

- В период с 19:00-22:00 часов и до конца суток 24 сентября в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, грозы, град и шквалистый ветер до 20-22 м/с, - предупредили в пресс-службе в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Бушевать непогода будет вплоть до воскресенья, 26 сентября. Из-за этого в крае ожидается подъем рек и формирование мощных смерчей на побережье. В Сочи могут сойти селевые потоки.

- Мы уже начали предпринимать необходимые меры, - сообщил начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Павел Иванов . - Службы и техника приведены в режим повышенной готовности, а также организована работа оперативного штаба.

Во избежание чрезвычайных ситуаций рекомендуется оставаться дома и подготовить свое жилище к удару стихии: плотно закрыть окна и двери, укрепить кровлю. В общественных местах необходимо держаться подальше от высотных строений и деревьев, а машины парковать строго в предназначенных для этого местах.

Напомним, во власть стихии уже попал курортный Сочи - там циклон принес снег. Синоптики прогнозируют возможное подтопление на побережье.

В случае возникновения проблем звоните:

«01» - единый телефон спасения

«101» - с мобильных телефонов

8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.