Чем болен Сергей Галицкий: владелец футбольного клуба «Краснодар» рассказал о своем недуге

Сергей Галицкий сообщил, что болен. Фото: "КомментШоу"

54-летний Сергей Галицкий - один из самых непубличных представителей элиты в стране. Он редко появляется на экране и еще реже говорит о себе или о своей семье. Любой комментарий Галицкого в соцсетях, даже если это обычный смайлик по поводу попадания любимой команды в Лигу чемпионов, - уже событие.

Потому заявление Галицкого о болезни, которая лишает его возможности посещать все домашние матчи "Краснодара", прозвучало как гром среди ясного неба.

- Это не секрет. Я болен. И говорю я это только потому, что хочу объяснить нашим болельщикам некоторые свои решения, - сообщил Сергей Галицкий в интервью ведущим "КомментШоу".

Надо сказать, судя по этому заявлению, речь не идет о стандартном наборе возрастных недугов.

- К сожалению, это тяжелое заболевание, требующее поездок на специальные процедуры. Сергею Николаевичу требуется операция, и его к ней готовят, - поведал "КП" - Кубань" источник в окружении Галицкого.

Сам владелец "Краснодара" добавил, что делает сейчас все, чтобы деятельность клуба не была завязана персонально на его решениях или на его бюджете.

- Клуб должен существовать независимо от того, есть я или нет, - сказал Галицкий в интервью. - К сожалению, ты часто не являешься хозяином своей судьбы.

И эти слова косвенно подтверждают тяжесть состояния здоровья миллиардера.

В самом клубе состояние здоровья владельца не комментируют.

- Если вы внимательно смотрели интервью, то в нем - все ответы. Нам добавить нечего, - ответили "КП" - Кубань" в пресс-службе ФК "Краснодар".

СПРАВКА "КП"

Сергей Галицкий - российский предприниматель, общественный деятель, основатель и совладелец (до 2018 года) крупнейшей розничной сети. Президент и владелец футбольного клуба «Краснодар». Почетный гражданин Краснодара.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Сергей Галицкий признался, что болен и не может посещать матчи «Краснодара»

Об этом он рассказал журналистам (подробнее)