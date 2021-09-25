Леса не рубить, самострои не возводить: как изменилась жизнь в Краснодаре за 228 лет

Казаки, проживавшие в войском городе, должны были подчиняться правилам.

С момента, как в урочище Карасунский Кут стал строиться город, прошло 228 лет. Именно с осени 1793 года казаки активно обживались на новом месте, стараясь создать все необходимые условия как для защиты южных рубежей страны, так и для своей жизни.

И почти сразу же были введены правила, которым следовали не один десяток лет. Изданы они были в документе 19 ноября 1793 года. Это Ордер атамана Чепеги первому городничему (мэру) Даниле Волкорезу. В нем обстоятельно говорится, какой порядок и какие законы должны соблюдаться в "войсковом граде".

Поскольку первым делом был составлен план застройки Екатеринодара, в документе еще раз указывалось на то, что городничий должен следить за жителями "дабы…во граде строили порядочно”. Никаких самостроев в городе быть не должно было! Кстати, квартальные каждое утро должны были обходить дома казаков и узнавать, все ли в порядке, нет ли каких проблем.

План Екатеринодара. Конец XVIII века.

Кроме того, атаман в Ордере обращает внимание городничего на ярмарки. Поскольку торговля была одним из основных источников дохода у казаков, важно было, чтобы продавцы работали честно, в том числе иногородние. Потому особое внимание в торговле уделяли весам - они должны быть "справедливы". А товары, по указанию атамана, продаваться должны "в самой точности, без малейшего примешательства и дороговизны".

Что касалось тех жителей, которые отлынивали от работы, то их, ленивых, рекомендовал атаман городничему, следует "приводить к трудолюбию, а шалунов к благонравию". Кстати, первое упоминание о тюрьме появилось именно в этом документе. Казаков, "шатающихся не в свое время без дела, брать в тюрьму и держать до утра". Воров и мошенников обязаны были взять под караул.

Еще один интересный пункт - рубка деревьев. Чепега заботился о том, чтобы жители "около града стоящих лесов отнюдь не рубили, кроме на дрова валежника, также в лес и скотину не пускали".

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Откуда появился микрорайон Дубинка

Городской сад долгое время был едва ли не единственным местом отдыха у жителей Екатеринодара. В первой половине XIX века из-за активного строительства леса вокруг города были вырублены - ведь казаки буквально возводили город с нуля. В итоге спустя время вместо пышного леса остались лишь несколько дубов. К счастью, они живы и на сегодняшний день. Но память о тех лесах сохранилась в названии района города - Дубинки.

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