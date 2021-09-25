Топ-7 малоизвестных мест Краснодара: Кладбище кораблей, водопады и Тадж-Махал

Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Краснодар – не только красивые фасады старинных особняков, стадион Галицкого и прогулочная Красная в выходные. Это еще много непарадных мест. Некоторые из них стали историей, на других – кипит своя, особая жизнь. Любители необычных локаций посещают эти пространства ради необычных фото для соцсетей, остальные становятся частью городских пространств. Те и другие сходятся в одном – Краснодар наполнен южным колоритом и душой. В День города, который отмечает Краснодар 25-26 сентября, «Комсомолка» рассказывает о местах, куда добирается редкий турист.

1.Барахолка на улице Постовой, 3/2

Южные рынки и базары - места всегда шумные и многолюдные. Не исключение и барахолка на Постовой. Добраться до нее можно, если свернуть с Коммунаров и пройти за АЗС. Вещевая толкучка возникла здесь около 10 лет назад. В основном сюда приходят пенсионеры в поисках недорогой одежды и обуви, посуды и предметов для бытовых нужд. Работают тоже пожилые люди – лишняя копейка не помешает.

Большие деньги на рынке не в ходу. Цены на одежду и обувь колеблются от 50 до 100 рублей

Развал на барахолке – все от сапог до швейной машинки

На барахолку нередко заглядывают коллекционеры. Вещей рубежа 19-20 веков здесь немного, а артефактов советской эпохи – хоть отбавляй. Среди них встречаются настоящие ценности. Например, фарфоровые статуэтки пионеров, моряков и лыжников. По словам продавца, коллекцию интерьерных фигурок собирали ее бабушка и мама, а теперь они оказались на рыночных полках.

Стоимость фарфора колеблется от 5 до 30 тысяч рублей

На барахолке можно купить серебро. А вот золотых украшений почти нет – контингент не тот. При покупке товара нужно внимательно проверять наличие пробы. Иногда ее просто нет. На прилавках много изделий из янтаря, а от количества бижутерии разбегаются глаза.

Символ переменчивой моды – мужские запонки. Сейчас их почти никто не носит.

На толкучке действуют свои правила. Торг идет не на жизнь, а на смерть. За каждый рубль идут жаркие споры. Но заканчиваются они обычно мирно. Продавцы снижают стоимость, покупатели уходят довольные тем, что сэкономили.

На барахолке очень много посуды, которой никто никогда не пользовался. Сервизы обычно стояли в сервантах под стеклом для красоты и статусности

Советские марки, пластинки фирмы «Мелодия», картины, наборы открыток, игрушки, политические карты, книги – эпоха оставила после себя много вещей. Многие оказались не у дел. Теперь они из домов краснодарцев перекочевали на рынок в ожидании нового владельца.

Что можно купить тут:

Жестяная игрушка. 1947 год.

Киноаппарат. Такие крутили фильмы в небольших селах и станицах. В нерабочем состоянии. Цена-2000 рублей

Мужской парфюм. Не хватает только «Шипра»

Плюшевые ковры и скатерти-вышиванки – от 500 рублей

От многоразовых шприцов до насадок для бор-машин

Поэзию здесь ценят. Бюст Пушкина из бронзы стоит баснословных для барахолки денег - 43 тысячи рублей

2. Краснодарский ЗИП

Крупнейший в СССР завод измерительных приборов был основан в 1939 году. Корпуса предприятия постепенно росли, как и количество сотрудников. В конце 80-ых на заводе трудилось более 12 тысяч человек. По сути, ЗИП стал одним из градообразующих предприятий Краснодара послевоенного времени. Но в начале 90-ых у завода начались серьезные проблемы. Продукция была никому не нужна, денег на зарплаты не было. ЗИП так и не смог оправиться от удара. Огромная территория осталась невостребованной на долгие годы.

ЗИП не смог приспособиться к новым реалиям

На стене угадывается профиль Ленина

Одна из проходных ЗИПа

ЗИП начал оживать несколько лет назад. Бывшие помещения цехов стали сдавать в аренду. Здесь нашли пристанище фотостудии, несколько театров, кафе, мелкие предприятия, художественные студии для детей и взрослых, тату-салоны. Арт-сообщество стало вдыхать новую жизнь в здание бывшего завода в Краснодаре. Получилось очень атмосферное место.

ФОТО. Любители необычных фотосессий могут сделать снимки в интерьерах литера Х

Широкие лестничные пролеты напичканы граффити

Пока ЗИПу далеко от московских и питерских арт-пространств, но он только в начале пути. Прийти сюда можно с ознакомительной целью – изучить историю советской промышленности. Можно выбрать несколько локаций для фотосессии. Можно выпить кофе и пообщаться с друзьями. Можно посетить выставку или музей.

В мастерской «Дада» дети учатся рисовать

На ЗИПе сохранены элементы советского индастриала

Лифт не работает, но табличка с правилами техники безопасности сохранилась

В бесконечных коридорах ЗИПа можно затеряться

3. Кладбище кораблей

Еще один памятник ушедшей советской эпохи – кладбище кораблей у Солнечного острова. Когда-то эти судна плавали по реке Кубань, сейчас отправлены на вечную стоянку. Один из центральных объектов – плавучая судоремонтная мастерская. Баржи покрылись ржавчиной, многие из них постепенно разрезаются на металлолом. Попасть на них будет трудной задачей. Несмотря на плачевное состояние, они охраняются. А издалека посмотреть можно. Оценить масштаб судоходства, которого теперь уже нет.

«Ноев Ковчег» уже никого не спасет

Баржи на Кубани ржавеют не первый год

4. Мавританский дом на Пушкина, 61

Уникальный памятник любви и архитектуры находится неподалеку от главного корпуса Кубанского государственного медицинского университета. Дом был построен в 1910 году архитектором Иваном Рымаревичем – Альтманским в нехарактерном для Краснодара мавританском стиле. Легенда, связанная с особняком, под стать истории создания Тадж-Махала. В начале 20 века Иван Рымаревич-Альтманский полюбил грузинскую княжну, но не смог женится на девушке. Она внезапно умерла. Тогда в память о своей любви архитектор возводит дом. Две далеко стоящие башни символизируют то, что влюбленным не суждено быть вместе.

Уникальному особняку уже 111 лет

После революции особняк национализировали и сделали из него коммуналку. Сейчас в нем проживает три семьи. Дом постепенно разрушается и требует срочной реставрации. В некоторых местах отпала родная кладка, купола покрываются ржавчиной, а исторический фасад изуродован пристройкой. Возможно, особняк будет отремонтирован и станет частью экскурсионного маршрута. Пока же любоваться на остатки роскоши приходится за забором.

5. Памятник на Западном Обходе.

Один из самых неизвестных памятников, посвященных трагическим событиям Великой Отечественной войны, находится на Западном Обходе напротив ЖК «Спортивная деревня». В феврале 1943 года здесь велись ожесточенные бои за освобождение Краснодара. На этом месте погиб экипаж танка Т-34. В честь советских воинов в 2000-ых был установлен монумент. В День Победы, 9 мая, жители близлежащих домов приносят сюда цветы и зажигают свечи в знак благодарности и памяти.

Небольшой памятник защитникам Краснодара установлен на Западном Обходе

6. Водопады на Большом острове

Удивительное – рядом. Оказывается, в Краснодаре есть свои водопады на севере острова Большой, частью которого является Солнечный остров. Находятся они у водосбросного канала городской ТЭЦ. Вода идет в реку Кубань из озера Старая Кубань, которое служит «охладителем» для теплоэлектроцентрали. Из-за перепада высот образуется такой порог.

Краснодарские водопады лучшее место для прогулок на природе в черте города

Добираться до водопадов лучше всего на велосипеде. Если в запасе много времени, то можно дойти пешком. Те, кто передвигается на машине, подъезжают практически вплотную к каскадам со стороны улицы Воронежской. На удивление, шлагбаумов и других ограничений там нет. Тут часто можно встретить рыбаков. Говорят, что клев здесь неплохой.

7. Дворы старого Краснодара

Чтобы по-настоящему почувствовать южный колорит Краснодара, можно просто прогуляться по частному сектору. Одноэтажные особняки сохранились в основном в центральной части города. А их дворы хранят своеобразие и каждый обладает своим лицом.

Старинные кондиционеры – деревянные ставни – до сих пор сохранились на многих домах в центре

Кованый козырек и крыльцо были гордостью хозяев дома. Пережили революции и войны

Живописный уголок на одной из улиц Краснодара

Ручка калитки гостеприимно встречает гостей

В краснодарских дворах всегда много цветов…

И котов

Улица Красная

Почтовые ящики рядком. Ждут бумажных писем.