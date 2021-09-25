Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье25 сентября 2021 1:00

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 25 сентября 2021 года: за неделю заболеваемость упала на 3,6%

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 25 сентября 2021 года
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Заболеваемость коронавирусом на Кубани упала на 3,6% за неделю. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре Краснодарского края.

Отмечается, что за семь дней в регионе было сдано 1604 положительных теста на COVID-19. То есть средняя заболеваемость снизилась до 220 человек за сутки.

Чаще всего люди заражались в кругу семьи, на работе и учебе. Считается, что лучший способ избежать заболевания – вакцинация. Она началась на Кубани еще в конце прошлого года. За десять месяцев прививку от страшной инфекции поставили почти 2 миллиона жителей Краснодарского края.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 25 сентября 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 46 заболевших.

Коронавирус в Анапе 25 сентября 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 9 человека.

Коронавирус в Сочи 25 сентября 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 25 жителей.

Коронавирус в Геленджике 25 сентября 2021

В Геленджике за последние сутки 1 заболевший.

Коронавирус в Туапсе 25 сентября 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки не выявлено инфицированных.

Коронавирус в Ейске 25 сентября 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция подтвердилась у одного человека.

Коронавирус Covid-19КАРТИНА ДНЯ