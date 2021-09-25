Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 25 сентября 2021 года: за неделю заболеваемость упала на 3,6%

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Заболеваемость коронавирусом на Кубани упала на 3,6% за неделю. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре Краснодарского края.

Отмечается, что за семь дней в регионе было сдано 1604 положительных теста на COVID-19. То есть средняя заболеваемость снизилась до 220 человек за сутки.

Чаще всего люди заражались в кругу семьи, на работе и учебе. Считается, что лучший способ избежать заболевания – вакцинация. Она началась на Кубани еще в конце прошлого года. За десять месяцев прививку от страшной инфекции поставили почти 2 миллиона жителей Краснодарского края.

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