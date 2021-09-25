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Общество25 сентября 2021 0:35

День города Краснодара 26 и 27 сентября 2021: онлайн-трансляция, фото и видео праздничных мероприятий

«КП» – Кубань» запускает онлайн-трансляция праздничных мероприятий на День города Краснодара 26 и 27 сентября 2021
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

День города Краснодара 26 и 27 сентября 2021 традиционно отмечается в последнюю субботу месяца. В этом году даты проведения остались неизменными. Но из-за коронавирусных ограничений мегаполис остался без праздничного концерта и салюта.

На День города Краснодара 26 и 27 сентября 2021 на Кубани сохраняется режим повышенной готовности. Он уже более года действует в регионе. Это не означает, что праздничных мероприятий не будет совсем. Просто большая часть событий пройдет в онлайн-формате.

«КП» – Кубань» запускает онлайн-трансляцию праздничных мероприятий на День города Краснодара 26 и 27 сентября 2021. На этой странице будут публиковаться все новости, посвященные 228-й годовщине мегаполиса, в том числе фото и видео.

С подробной афишей мероприятий на День города Краснодара 26 и 27 сентября 2021 можно ознакомиться на нашем сайте.

День города Краснодара 26 и 27 сентября 2021: онлайн-трансляция, фото и видео праздничных мероприятий
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