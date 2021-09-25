Первую гонку этапа «Формулы-2» в Сочи отменили, трассы затопило залповым ливнем

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Первую гонку этапа чемпионата серии «Формула-2» в Сочи отменили. Об этом сообщили организаторы российского этапа «Формулы-1».

Гонка должна была начаться в 10:30. Из-за дождя старт заезда перенесли на неопределенное время. А позже, когда трассы ушли под воду и из-за непогоды к месту проведения соревнований не смогли прибыть вертолеты медслужб, гонку отменили вовсе.

В сети появились видео с автодрома. На кадрах видно, как по дороге бегут потоки воды, а участники и зрители разбегаются с зонтами в укрытия.

Стоит отметить, что второй заезд «Формулы-2» также должен был пройти сегодня, 25 сентября. Но теперь организаторы назначат новую дату для мероприятия. О времени сообщат дополнительно.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что Сочи оказался во власти стихии. В ночь на 25 сентября на город обрушился сильный ливень. Дороги и улицы на курорте ушли под воду. Из-за дождя резко поднялся уровень воды в реке Буу Лазаревского района. Поднимается и уровень реки Лоо. В этот район тоже направлены специалисты для мониторинга проблемных участков.

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