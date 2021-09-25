Камнепад в Сочи заблокировал одну из полос федеральной трассы

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение

В Сочи 25 сентября разбушевалась стихия. Кажется, непогода испытывает город на прочность. Здесь порывами ветра валит деревья, затоплены трассы, дворы, улицы. Еще, вдобавок ко всему, с гор посыпались камни.

Камнепад произошел в микрорайоне Головинка Лазаревского района Сочи. Огромные глыбы заблокировали одну из полос федеральной трассы.

- На трассе А147 Джубга- Сочи произошёл камнепад. Его спровоцировали подвижки переувлажненного грунта, избыточно нагрузившего выход скальных пород, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в Упрдор «Черноморье».

Камни планируют убрать с дороги до конца дня

По предварительным данным, в результате обвала глыб никто не пострадал.

В настоящее время для проезда перекрыта одна из двух полос, организовано реверсивное движение. Сейчас на месте работают специалисты, камни расколят и вывезут частями с помощью погрузчика и самосвала.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что из-за разгула стихии задержаны поезда и самолеты в Сочи. Также перенесли первую гонку этапа чемпионата серии «Формула-2». Трассы на автодроме ушли под воду и из-за непогоды к месту проведения соревнований не смогли прибыть вертолеты медслужб.

Штормовое предупреждение в Сочи действует 25 и 26 сентября. На курорте ожидаются ливни, смерчи, сильный ветер.

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