Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 26 сентября 2021 года: стало болеть больше детей

Фото: admkrai.krasnodar.ru
В Краснодарском крае продолжают каждый день выявлять заболевших коронавирусом. По данным на 26 сентября, за сутки в госпитали попали 220 человек, в их числе 22 ребенка.
Самым зараженным стал Краснодар, здесь заболел 71 человек. В антирейтинг попал Тимашевский район с 29 новыми случаями. Также много зараженных в Сочи, здесь в госпитали попали 27 человек.
Отмечается, что на Кубани стали чаще болеть дети. Школы, детские сады, колледжи - коллективное общение спровоцировало вспышки инфекции. Так, из-за коронавируса по одной школе закрыли в Геленджике и Усть-Лабинском районе. Помимо этого, закрыты еще 197 классов в 86 школах региона. Школьников перевели на удаленку.
Также ограничения вводят и в детских садах. На сегодняшний день временно не работают 70 групп в 37 дошкольных учреждениях.
В общем, заболеваемость коронавирусом на Кубани снижается, за неделю она упала на 3,6%. Уже месяц наблюдается положительная динамика.
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