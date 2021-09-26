Финалистка второго сезона «Голоса» Елена Максимова довела публику до слез, а Сергей Никоненко зажег под современный бит

Звезды фестиваля "Киношок-2021" на красной дорожке

26 сентября в центре Анапы было многолюднее, чем обычно. Жители и гости курорта собрались на театральной площади, чтобы хотя бы одним глазком взглянуть на своих любимых актеров, которые приехали на ежегодный фестиваль «Киношок». В этом году празднику кино исполняется 30! Возраст - солидный.

Красная дорожка на "Киношок-2021"

Торжественная церемония открытия прошла в концертном зале «Летняя эстрада». Перед началом мероприятия звездные гости - именитые актеры, сценаристы и режиссеры - грациозно прошли по красной дорожке, продемонстрировав свои праздничные наряды. Возглавил эту делегацию один из основателей фестиваля Сергей Новожилов. Он пришел в сопровождении очаровательной финалистки "Голоса" Елены Максимовы. Также в свете софитов минувшим вечером блистали Сергей Никоненко, Юрий Беляев, Евгений Воловенко, Татьяна Абрамова, Наталья Громушкина, Ирина Шевчук, светская дива Эвелина Бледанс и семейная чета Жарковых. Актер Сергей Жарков - единственный, кто приехал на фестиваль вместе с женой и детьми.

Сергей Новожилов появился вместе с Еленой Максимовой

Настроение у звезд было отличное! Они пели и скандировали заветное «Да здравствует “Киношок”». Эвелина Бледанс делилась атмосферой праздника со своими подписчиками - светская дива снимала истории в инстаграм, а Наталья Громушкина с легкостью исполнила несколько па перед камерами.

- Нашему непослушному, но веселому «дитя» сегодня - 30! Чего только не было за эти годы. Но самое лучшее и интересное ещё впереди, - торжественно объявили со сцены основатели фестиваля Ирина Шевчук и Сергей Новожилов.

Сергей Никоненко получил награду за вклад в развитие российского кино

Для гостей и зрителей состоялся праздничный концерт. Программа была насыщенной - яркие выступления сменялись один за другим: Сергей Никоненко прочел свое стихотворение, Иван Замотаев удивил зрителей странными танцами, а финалистка второго сезона "Голоса" Елена Максимова довела весь зал до слез, исполнив песню «Пообещайте мне любовь».

Елена Максимова поразила зрителей своим мощным голосом

Помимо звезд, журналистов и любителей кино, в зале присутствовал и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он приехал поддержать участников фестиваля.

Поддержать участников фестиваля приехал Вениамин Кондратьев

- «Киношок» - это важное событие для всех нас. Фестиваль всегда шел в ногу со временем. Здесь всегда были глубокие, вдумчивые, разножанровые фильмы, которые показывали человека, отношения, жизнь такой, какая она есть. Поэтому «Киношок» так любят люди – за народность, за человеческое лицо, - поздравил с открытием фестиваля губернатор.

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После праздничного концерта звездные гости пересели в комфортные автобусы и поехали готовиться к предстоящим конкурсным показам. На выходе из концертного зала их ждали поклонники. Люди окружили актеров, чтобы сфотографироваться с ними и поблагодарить за их труд.

Сергей Жарков приехал на фестиваль с семьей

Напомним, в этом году на фестивале представлены киноработы в 5 номинациях: полнометражные картины, короткометражные, телевизионные и детские («Киномалышок»). Также жюри предстоит выбрать лучший сценарий короткометражного фильма. Участие в фестивале приняли именитые и только начинающие сценаристы, режиссеры и постановщики из России, Казахстана, Эстонии Армении, Таджикистана и Узбекистана.

Выступление Натальи Громушкиной на "Киношоке"

Конкурсные работы будут крутить на четырех площадках: в кинотеатрах «Мир кино» и «Монитор», а также в городском театре и концертном заде «Летняя эстрада». Присоединиться к просмотру смогут все желающие. А вот оценивать работы будет профессиональное жюри. В телевизионном конкурсе победителя определит зрительское голосование.

Фестиваль продлится неделю, с 26 сентября по 2 октября.