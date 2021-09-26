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Общество26 сентября 2021 9:46

Финалистка второго сезона «Голоса» Елена Максимова довела публику до слез, а Сергей Никоненко зажег под современный бит

В Анапе открылся 30-ый Киношок
Юлия ЧУБАКОВА
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Звезды фестиваля "Киношок-2021" на красной дорожке

Звезды фестиваля "Киношок-2021" на красной дорожке

26 сентября в центре Анапы было многолюднее, чем обычно. Жители и гости курорта собрались на театральной площади, чтобы хотя бы одним глазком взглянуть на своих любимых актеров, которые приехали на ежегодный фестиваль «Киношок». В этом году празднику кино исполняется 30! Возраст - солидный.

Красная дорожка на "Киношок-2021"

Красная дорожка на "Киношок-2021"

Торжественная церемония открытия прошла в концертном зале «Летняя эстрада». Перед началом мероприятия звездные гости - именитые актеры, сценаристы и режиссеры - грациозно прошли по красной дорожке, продемонстрировав свои праздничные наряды. Возглавил эту делегацию один из основателей фестиваля Сергей Новожилов. Он пришел в сопровождении очаровательной финалистки "Голоса" Елены Максимовы. Также в свете софитов минувшим вечером блистали Сергей Никоненко, Юрий Беляев, Евгений Воловенко, Татьяна Абрамова, Наталья Громушкина, Ирина Шевчук, светская дива Эвелина Бледанс и семейная чета Жарковых. Актер Сергей Жарков - единственный, кто приехал на фестиваль вместе с женой и детьми.

Сергей Новожилов появился вместе с Еленой Максимовой

Сергей Новожилов появился вместе с Еленой Максимовой

Эвелина Бледанс снимала истории на красной дорожке "Киношока"
Dидео: @bledans

Настроение у звезд было отличное! Они пели и скандировали заветное «Да здравствует “Киношок”». Эвелина Бледанс делилась атмосферой праздника со своими подписчиками - светская дива снимала истории в инстаграм, а Наталья Громушкина с легкостью исполнила несколько па перед камерами.

- Нашему непослушному, но веселому «дитя» сегодня - 30! Чего только не было за эти годы. Но самое лучшее и интересное ещё впереди, - торжественно объявили со сцены основатели фестиваля Ирина Шевчук и Сергей Новожилов.

Эффектное появление Натальи Громушкиной на "Киношок-2021"
Сергей Никоненко получил награду за вклад в развитие российского кино

Сергей Никоненко получил награду за вклад в развитие российского кино

Актер Сергей Никоненко "зажег" под современный бит на открытии "Киношока-2021" в Анапе

Для гостей и зрителей состоялся праздничный концерт. Программа была насыщенной - яркие выступления сменялись один за другим: Сергей Никоненко прочел свое стихотворение, Иван Замотаев удивил зрителей странными танцами, а финалистка второго сезона "Голоса" Елена Максимова довела весь зал до слез, исполнив песню «Пообещайте мне любовь».

Елена Максимова поразила зрителей своим мощным голосом

Елена Максимова поразила зрителей своим мощным голосом

Странные танцы Ивана Замотаева на "Киношоке-2021"

Помимо звезд, журналистов и любителей кино, в зале присутствовал и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он приехал поддержать участников фестиваля.

Поддержать участников фестиваля приехал Вениамин Кондратьев

Поддержать участников фестиваля приехал Вениамин Кондратьев

- «Киношок» - это важное событие для всех нас. Фестиваль всегда шел в ногу со временем. Здесь всегда были глубокие, вдумчивые, разножанровые фильмы, которые показывали человека, отношения, жизнь такой, какая она есть. Поэтому «Киношок» так любят люди – за народность, за человеческое лицо, - поздравил с открытием фестиваля губернатор.

Губернатор вручил актрисе Ирине Шевчук медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» 1 степени

Губернатор вручил актрисе Ирине Шевчук медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» 1 степени

После праздничного концерта звездные гости пересели в комфортные автобусы и поехали готовиться к предстоящим конкурсным показам. На выходе из концертного зала их ждали поклонники. Люди окружили актеров, чтобы сфотографироваться с ними и поблагодарить за их труд.

Сергей Жарков приехал на фестиваль с семьей

Сергей Жарков приехал на фестиваль с семьей

Напомним, в этом году на фестивале представлены киноработы в 5 номинациях: полнометражные картины, короткометражные, телевизионные и детские («Киномалышок»). Также жюри предстоит выбрать лучший сценарий короткометражного фильма. Участие в фестивале приняли именитые и только начинающие сценаристы, режиссеры и постановщики из России, Казахстана, Эстонии Армении, Таджикистана и Узбекистана.

Выступление Натальи Громушкиной на "Киношоке"

Выступление Натальи Громушкиной на "Киношоке"

Конкурсные работы будут крутить на четырех площадках: в кинотеатрах «Мир кино» и «Монитор», а также в городском театре и концертном заде «Летняя эстрада». Присоединиться к просмотру смогут все желающие. А вот оценивать работы будет профессиональное жюри. В телевизионном конкурсе победителя определит зрительское голосование.

Фестиваль продлится неделю, с 26 сентября по 2 октября.

Поклонники не отпускали Наталью Громушкину после церемонии открытия на фестивале "Киношок-2021"
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