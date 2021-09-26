Убирали мусор, а нашли послание в бутылке: активисты увидели в загадочном письме тайный знак

Фото: facebook.com/KostopravkinNikita

Настоящим квестом обернулась обычная уборка мусора для кубанских активистов. Они расчищали берег вдоль реки, пока не наткнулись на неожиданную находку.

Вместе с мусором валялась бутылка. Мощным потоком тару выбросило на берег. Она даже успела покрыться илом и грязью. Никакой жидкости в бутылке не осталось. Но пустой она тоже не была – внутри находилась записка.

Фото: facebook.com/KostopravkinNikita

- Плыви бутылка в далекие близкие края, помоги любимому отыскать меня, – гласила надпись на бумаге.

К сожалению, подписи на записке не осталось. Никакой контактов – тоже.

- Вот так субботник превратился в романтический сериал, – написал в социальной сети Никита Костоправкин, который нашел ценный груз. – Сперва подумали, что это 200$ из программы «Орел и решка».

Фото: facebook.com/KostopravkinNikita

Ребята предположили, что эта бутылка – тайный знак, что им необходимо заработать 200 долларов.

- Ну а мораль басни такова – номер свой не забываем писать, – заключил Никита.

Что стало с ценной находкой, он не уточнил. Только известно, что на этом путешествие бутылки оборвалось. Вместе с мусором она покинула берег реки.