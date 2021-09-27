Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 27 сентября 2021 года: почти полмиллиона жителей краевого центра привились от COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Массовая вакцинация на Кубани идет полным ходом. Каждый день в Краснодарском крае прививку ставят тысячи человек. Уже сейчас вакцину получили около двух миллионов местных жителей.

Больше всего привитых людей в Краснодаре. Как стало известно «КП» – Кубань», вакцину от страшной инфекции здесь уже получили 431 688 человек. Только за последнюю неделю эта цифра увеличилась на несколько тысяч.

Напомним, что вакцинация – лучший способ избежать заражения COVID-19. Поставить прививку можно более чем в 300 мобильных пунктах по краю. Только в Краснодаре развернуто 60 кабинетов для вакцинации. Три из них работают круглосуточно. Они находятся в городских поликлиниках.

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