Лицо и волосы в нефти: В мэрии Геленджика объяснили ситуацию с грязными спортсменами после заплыва

Скриншот с видео

Вечером 26 сентября в соцсетях появилось видео с жалующимися на нефтяное пятно в море спортсменами. Женщины рассказали, что после соревнований вышли из моря в Кабардинке перепачканные маслянистой черной жидкостью.

- Мы участвовали в серьезном заплыве. Плыли километр и теперь похожи на свинок. Мы наглотались этой ужасной воды. Сейчас немного оттерлись, но не могли сначала открыть глаз. Сложно расчесать теперь волосы. Страшно за рыб и птиц, - прокомментировали пловчихи.

В мэрии Геленджика объяснили, соревнования были не согласованы.

- Пловцов принять участие в заплыве пригласил санаторий «Жемчужина моря», который находится в Кабардинке. Стартовали участники с берега Цемесской бухты. В управлении по физкультуре и спорту администрации Геленджика организаторы соревнований согласование на проведение массового заплыва не получили, - отметили в администрации города-курорта.

При этом также известно, что заплыв не был согласован из-за того, что накануне соревнований Росприроднадзор края должен был провести обследование моря.

- В районе выброшенного на мель судна «RIO», у села Кабардинка, неустановленными лицами осуществляется деятельность по откачке нефтепродуктов с судна. При производстве работ выявлен ряд нарушений природоохранного законодательства, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ведомстве.

При откачке нефти с судна мог произойти выброс, с которым и столкнулись пловцы. Сейчас специалисты проводят проверку. Виновные в загрязнении моря будут оштрафованы.

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