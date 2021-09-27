«Справедливая Россия – За Правду»: «Мы не работаем от выборов до выборов»

На первой пресс-конференции после голосования партия «Справедливая Россия – За Правду» рассказала о планах на ближайшее время.

С 17 по 19 сентября в Краснодарском крае прошли сразу несколько избирательных кампаний. Жители региона выбирали кандидатов в Госдуму по партийным спискам и одномандатным округам. Итоги выборов уже озвучены. На первой пресс-конференции после голосования партия «Справедливая Россия – За Правду» рассказала о планах на ближайшее время.

«Обогнали ЛДПР»

Активность избирателей во время трехдневных выборов оказалась достаточно высокой. По информации избиркома Кубани, возглавила список лидеров «Единая Россия» (60,92% голосов), на втором месте КПРФ – 15,69%. Замыкает тройку «Справедливая Россия – За Правду» – 6,34%.

Стоит сказать, эсеры довольны результатами на выборах.

- Итак, «Справедливая Россия – За Правду» - третья партия в стране. Мы обогнали ЛДПР. Такого не было никогда, - отметил руководитель центрального аппарата партии эсеров Дмитрий Гусев. – Этот успех связан прежде всего с тем, что нам удалось навязать «левую повестку» всей стране, то есть жители поняли, что государство заботится о людях. Мы сумели сформировать главный посыл «деньги есть, держите!».

По словам Дмитрия Гусева, если сложить набранные проценты голосов левых партий вместе со «Справедливой Россией», то в сумме получится порядка 40%.

- Все эти партии говорили об одном – вернуть пенсионный возраст и улучшить жизнь людей путем раздачи денег, - добавляет Дмитрий Гусев.

Отметим, что в некоторых муниципалитетах эсерам удалось вырваться даже на вторую позицию.

- В целом кампания прошла на высоком уровне. Серьезных нарушений не зафиксировано. Отмечу, что на второе место мы вышли в Новороссийске и в Кавказском районе. Там мы получили больше 11%. В пяти районах нам удалось преодолеть планку в 10%, - сказал председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – за Правду» Денис Хмелевской.

«Справедливый наблюдатель» сработал на все 100%

При этом итоги голосования показали, что есть муниципалитеты, на которые нам нужно обратить внимание.

- Там, где нет наблюдателей, мы получаем результаты, которые вызывают вопросы, - сказал Денис Хмелевской.

В этом году наблюдение за ходом голосования было технологичным и реально действенным. А все благодаря разработанному партией мобильному приложению «Справедливый наблюдатель». Оно позволяло в режиме реального времени контролировать ход голосования.

По словам Дмитрия Гусева, «Справедливый наблюдатель» сработал на все 100%.

С помощью сервиса можно было оперативно связаться с наблюдателем на избирательном участке, отследить нарушения и оперативно получить итоги голосования. Но самое главное - приложение позволило уйти от бумажной волокиты и ускорило процесс передачи информации.

- Все наблюдатели действовали по алгоритму, который выдавало приложение. Например, каждый час он должен был фотографировать урну, зафиксировать протокол. В случае если что-то идет не так, наблюдателю высвечиваются ответы на возможные вопросы комиссии. В этом главное преимущество сервиса, - добавил Дмитрий Гусев. – За три дня работы было около 7000 обращений. 85% из них – это недочеты, которые удалось устранить буквально в течение одного часа.

Работа не заканчивается

Во время предвыборной кампании партия «Справедливая Россия – За Правду» озвучила немало инициатив, которые нашли отклик у жителей Краснодарского края. Эти предложения после выборов не забыты – работа продолжается.

- На Кубани мы сгенерировали две темы, которые стали федеральной повесткой. Первое – это, конечно же, увеличение выплат пострадавшим от стихийных бедствий. Это касается не только Краснодарского края, где часто случаются подтопления, но и всей Сибири, где каждый год горят леса, - уточнил глава центрального аппарата партии эсеров Дмитрий Гусев. – Второе, но не менее важное, - это введение сиесты. Жители Кубани, изнывающие от жары летом, должны получать такие же компенсации, как и люди, проживающие в северных регионах.

Напомним, что партия предлагает 20-процентные надбавки за работу во время зноя. Эта тема касается нескольких миллионов жителей края.

Еще одна инициатива, за судьбой которой внимательно следят кубанцы, - компенсации многодетным семьям в качестве альтернативы земельного участка. Во время встречи с губернатором Кубани руководитель фракции «Справедливая Россия – За Правду» в Госдуме Сергей Миронов поднял эту тему. Чтобы получить участок, родители стоят в очереди, причем годами. А те, кто в итоге становится обладателем земли, увы, не могут начать ей пользоваться. А все потому, что у семей просто нет денег на строительство дома.

Потому фракция предложила предоставлять денежную компенсацию многодетным семьям.

- Есть протест прокурора Краснодарского края о том, что необходимо принимать альтернативные меры поддержки многодетным семьям на уровне региона. Сейчас я принимаю участие в этом процессе. Краевой минфин готовит предложения. Краевого бюджета на всех не хватит – потребуются ресурсы России, которые необходимо привлекать через депутатов Госдумы. Важно все тщательно проанализировать – будут это жилищные сертификаты или прямые выплаты, какова итоговая сумма. Сейчас все на стадии обсуждения, - добавил председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – за Правду» Денис Хмелевской.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Эсеры метят в Заксобрание края

После подведения итогов голосования штаб партии свою работу не прекращает. Уже со следующей недели «Справедливая Россия – За Правду» начинает предвыборную кампанию в ЗСК – голосовать за депутатов жители будут в следующем году.

- Приложим все усилия нашей грамотной, трудоспособной, активной и дружной команды для реализации всего задуманного! И уже начнем подготовку к выборам в Законодательное собрание края, - добавил Дмитрий Гусев.

КСТАТИ

На кресло мэра будет претендовать кандидат от партии

Евгений Первышов покинул пост мэра Краснодара. Городская дума единогласно проголосовала за решение главы. Градоначальник уходит в Госдуму и переезжает на работу в столицу. Сейчас обязанности исполняет его заместитель.

На 20-м очередном заседании Гордумы Краснодара объявили конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. И партия «Справедливая Россия – За Правду» планирует подать заявку на участие. Совет регионального отделения рассмотрит этот вопрос, и уже в ближайшее время эсеры выдвинут своего кандидата.