Цифровизация и улучшение клиентского опыта – как меняются банки и их клиенты

Фото: Павел ЖДАНОВ.

В последние пару лет на банковском рынке страны происходят значимые изменения. Это и цифровая трансформация бизнеса, и адаптация продуктов под нужды населения и предпринимателей, и многое другое. Лучше всего, конечно, суть этих перемен видна на федеральном уровне. На пресс-конференции в режиме онлайн заместитель председателя правления и руководитель розничного бизнеса ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Станислав Тывес рассказал журналистам об основных тенденциях в регионах, в том числе и в Краснодарском крае. Мы выбрали самое интересное.

Усиление пройденного

Розничный банковский бизнес, пожалуй, претерпел в пандемию самые большие изменения. Потому что он массовый, а обслуживать население в условиях антиковидных ограничений было непросто. Тем не менее банки довольно быстро к ним адаптировались, во многом именно благодаря интенсивной цифровизации своих услуг, позволившей оказывать их дистанционно.

- На мой взгляд ключевое изменение, которое за прошлый год произошло, и оно объяснимо, это диджитализация и максимальное усовершенствование клиентских процессов внутри банковского обслуживания. Цифровизация – то, чем банки занимались последние лет 5-6, кто-то быстрее, кто-то медленнее, но пандемия дала всему этому процессу колоссальный стимул, - пояснил Станислав Тывес.

На самом деле, предоставлять потребительские кредиты удаленно Уралсиб начал еще в 2016 году. Сейчас Уралсиб выдает через онлайн-банк уже порядка 30 процентов всех кредитов. То есть людям не нужно подписывать ни единого «бумажного» документа, достаточно подключиться к онлайн-банку, подать заявку, и, если его одобрят, то уже через несколько минут средства поступят на счет.

В пандемию большой шаг навстречу диджитализации сделали и сами клиенты. Для многих этот первый шаг был вынужденным в период ограничений. Но «распробовав» онлайн, люди поняли, что дистанционное взаимодействие с банком – это просто, удобно и эффективно, и стали меньше ходить в офисы по стандартным ситуациям.

Краснодарский край является одним из самых активных в части диджитализации регионов. И здесь, в частности, популярен сервис удаленной покупки недвижимости в ипотеку. И об этих возможностях тоже рассказал спикер.

- У нас сейчас можно купить квартиру в ипотеку у застройщика и полностью провести сделку удаленно. Не нужно ходить ни к застройщику, ни в банк, все подписание сделки и регистрация происходит удаленно. Это и в наших интересах, потому что меньше документооборота, меньше бюрократии, легче процессы, дешевле и для клиента в итоге выгоднее, – считает Станислав Тывес.

Кроме того, он упомянул другое, еще более актуальное на сегодняшний день направление – курьерскую доставку банковских карт. Именно здесь, по мнению эксперта, и был совершен большой рывок за последний год.

- Мы тоже в стороне не оставались. В мае 2020 года, в самый разгар пандемии в России, мы запустили нашу новую карту «Прибыль» с возможностью онлайн-заказа на сайте и курьерской доставки. Мы видели, что более половины всех карт заказывается не в отделениях банка, а в интернете, на сайте банка, и большая часть этих карт доставляется с помощью курьерской доставки, что было объяснимо, - говорит топ-менеджер банка.

Не ценой, а качеством

Спросили эксперта и про региональную специфику – как отличаются финансовые потребности жителей различных субъектов РФ, и как банк это учитывает? Как пояснил Станислав Тывес, в Москве и Санкт-Петербурге традиционно больше востребована ипотека и автокредиты. При этом выше востребованность цифровых сервисов и конкуренция банков в этой сфере. Сейчас Уралсиб активно развивается в этих регионах, при этом сохраняя и наращивая клиентскую базу в основных своих субъектах, к которым, помимо Краснодарского края, относятся Кемеровская и Челябинская области, а также Башкортостан.

Конечно, структурируя свои продукты, Уралсиб учитывает, что в конкретном регионе пользуется спросом и каковы предпочтения его жителей при использовании банковских продуктов. Например, становится очевидной тенденция к падению значимости касс в банковских отделениях. Обычно с их функционалом прекрасно справляются банкоматы. И, по мнению представителя Банка Уралсиб, тренд на самообслуживание (и не только в формате банкоматов) - будет только усиливаться.

Прокомментировал Станислав Тывес и такой важный для Краснодарского края вопрос, как эффективность льготной ипотеки. Доступность этого кредитного продукта способствовала еще более бурному росту цен в южном регионе, так что в итоге получаемые в рамках льготной ипотеки преференции оказались уже не так значимы.

- Когда цены на жилье за год выросли на 20%, то в банке начинаешь задумываться: может, поднять первоначальный взнос на случай ухода цен вниз? Но сейчас мы видим, что и рост цен остановился. Мы не ощущаем падения, но видим реальный уровень сделок, а у нас их тысячи, и цена по этим сделкам остановилась на каком-то определенном уровне начиная с июня. И объем выдачи ипотеки, соответственно, сократился, мы видим сокращение примерно на 20%. Дальше все зависит от движения ключевой ставки и, соответственно, ипотечных ставок, - охарактеризовал федеральную ипотечную повестку Станислав Тывес.

Что касается других продуктов, то в потребительском и автокредитовании в начале 2021 года начался взрывной рост. Хотя, по словам эксперта, Банк Уралсиб продолжал вести взвешенную политику и прирастал по этим направлениям с той же скоростью, что и рынок, не пытаясь заработать как можно больше в ущерб качеству сделок.

При этом рост ключевой ставки в 2021 году на потребительском кредитовании отразился значительно меньше, чем на ипотеке, поскольку она и так была на достаточно высоком уровне.

- Поэтому чувствительность клиентов к этим ставкам ниже, так что та разница в движении ключевой ставки никак не сказалась. Мы просто где-то пожертвовали маржой для сохранения объемов выдач, поэтому мы падения спроса не видим, - прокомментировал Станислав Тывес.

По поводу тенденций на будущее представитель Банка Уралсиб сказал, что конкурировать финансовые организации, вероятно, будут не ценой своих продуктов, а качеством того, как они их предоставляют.

- Война идет уже не столько за минуту, а за то, сколько на разных формах точек нужно нажать пальцем. Чем меньше нужно нажать, тем больше вероятность, что клиент этот процесс второй раз проведет с тобой, когда ему это понадобится. Поэтому ценовая война банков сохранится, но она уходит на второй план. На первый выходят такие факторы, как кастомизация, удобство цифровых сервисов и качество тех консультаций, которые ты предоставляешь, - резюмировал Станислав Тывес.