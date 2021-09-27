Отец гусей: кубанский фермер снял на видео, как ведет на прогулку сотни птиц

Павел ведет хозяйство с 2012 года. Фото: pavelpostevoi

Житель станицы Атаманской Павловского района Павел Постевой стал настоящей звездой соцсетей. И все благодаря своим питомцам. Фермер содержит около 1000 гусей в своем хозяйстве. Когда Павел выводит их на выпас, серая стая двигается за ним, не сворачивая и не отставая. Кажется, что гуси, как завороженные, следуют по пятам мужчины.

- Гуси, как собаки. Они кого первого увидят после рождения, того и считают родителем. Очень привязываются к человеку, реагируют на голос. Если услышат разговор, сразу бегут на звук, - рассказал «КП» - Кубань» птицевод.

Гусята быстро встают на ноги. Фото: pavelpostevoi

Гуси, с которыми гуляет Павел на улице, - родительское поголовье. Вскоре они отложат яйца, а потом за дело примется фермер. Павел переместит будущих гусят в инкубатор и будет следить за процессом вылупления. Через месяц-другой на свет появятся птенцы, похожие друг на друга как две капли воды. Знакомство птицевода с ними будет недолгим – как только малыши встанут на ноги, они отправятся к новым хозяевам.

- Мы занимаемся продажей молодняка уже с 2012 года. Выращиваем исключительно гусей, с ними работать привычно, накоплен богатый опыт, - отмечает Павел.

По хозяйству Павлу помогает жена и трое сыновей, а еще зычный поставленный голос. На его зов пернатые бегут из любой точки. Сказывается военная выправка и опыт. Фермер Постевой 6 лет прослужил в Забайкалье военным дирижером. Поэтому справляться с большим «взводом» гусей ему нетрудно.