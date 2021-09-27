Подъезды к Краснодару встали в «бордовых» пробках до 15 ноября

Один из въездов выглядит так почти круглосуточно

Сразу несколько въездов в Краснодар встали в пробках. Горит красным на картах дорога в районе "Оз-мола", и "пылают" трассы у Яблоновского и Тургеневского мостов. Пробки тут были и раньше, но теперь заторы стали еще больше. А все из-за ремонта моста, который начался в районе адыгейского поселка Тлюстенхабль. Виадук находится рядом со шлюзами, на трассе в сторону Краснодара. Причем стоять в пробках водителям придется до 15 ноября.

- Движение на 1343-м километре автодороги М-4 «Дон» в Теучежском районе Адыгеи ограничили на две месяца из-за ремонта моста, - пояснили в пресс-службе «Автодора». - До 15 ноября водители смогут проехать только по одной полосе как в прямом, так и в обратном направлении - в Краснодар и в Москву. На путепроводе, который ведет в Тлюстенхабль, ремонтируют балку. И на время ее замены закрыли движение и организовали объездные пути.

То есть сейчас тут работает только одна полоса, движение – реверсивное. И из-за этого в районе развязки образуются пробки. Ремонтировать мост взялись после ЧП, которое случилось тут еще 21 июля. Тогда грузовой тягач перевозил на прицепе экскаватор, подъехав к мосту, решил, что проедет под ним. Но застрял, повредив часть транспортного перехода. Когда полиция стала разбираться, выяснилось, что у водителя отсутствовали документы на перевозку крупногабаритного груза, на него составили протоколы за нарушение правил перевозки грузов, повреждение дорог и других дорожных сооружений. И его ждет крупный штраф.

Дорожники предупредили водителей, что в районе, где идет ремонт, могут скапливаться заторы. И просят объезжать участок – направляться в Краснодар, например, через Яблоновский или Тургеневский мосты. Но и тут теперь огромные заторы.

- Я сама живу в Горячем Ключе, а работаю в Краснодаре. Именно через развязку в районе Тлюстенхабля мой автобус обычно и проезжает. Но в тот вечер, когда закрыли ее на ремонт, я добиралась домой больше трех часов. Мне пришлось сдать билет на автобус, потому что он просто не приехал в назначенное время, - говорит наша читательница Юлия. – Придется, наверное, на время ремонта этого моста снимать квартиру в Краснодаре, потому что добираться стало сложно.

Из-за того что водители стали объезжать ремонтируемый участок через Яблоновский и Тургеневский мосты, в пробках встали и подъезды к ним. Жители Северского района, которые ездят на работу в Краснодар, жалуются, что стали добираться до города не 30 минут, а полтора часа. А по вечерам, когда из кубанской столицы автомобилисты разъезжаются, пробки растягиваются по всем направлениям. Причем в заторах стоит и сам поселок Яблоновский, через который навигаторы стали вести водителей.

КСТАТИ

Новый Яблоновский мост построят не раньше 2023 года

Через Яблоновский мост, который связывает столицу Кубани с Адыгеей, тоже идет большой трафик. Сюда двинулось еще больше машин после того, как виадук у шлюзов закрыли. Чтобы не стоять в пробках в районе Тлюстенхабля, водители сворачивают налево и идут по объездной дороге в сторону Яблоновского моста. Но по нему могут ездить только легковушки, проезд для грузовиков и автобусов здесь закрыт. Транспортный переход находится в плохом состоянии, может просто рухнуть под их тяжестью. Параллельно ему сейчас возводится новый мост. Но стройку обещают закончить не раньше 2023 года.

Получается, что грузовики и автобусы, которые едут из Сочи или Горячего Ключа в Краснодар, могут объехать пробку в районе Тлюстенхабля, только если свернут на объездную и будут двигаться в сторону Тургеневского моста. Но и там из-за увеличенного трафика приходится стоять в заторах. И так будет до 15 ноября.