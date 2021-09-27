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Общество27 сентября 2021 15:02

Как от Краснодара до Астрахани: водитель простоял в гигантской пробке на въезде, будто проехал 800 километров

Южные ворота в кубанскую столицу скованы до 15 ноября
Евгения ОСТРАЯЕвгения ОСТРАЯ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Пробка растянулась на километры

Пробка растянулась на километры

Краснодар сейчас похож на неприступную крепость. Каждый день кубанскую столицу на измор берут тысячи автомобилистов, потому что из трех въездов - с юга и востока региона - рабочими (тоже очень условно!) остались только два. А точнее сказать, учитывая состояние Яблоновского моста, - один.

- Движение на 1343-м километре автодороги М-4 «Дон» в Теучежском районе Адыгеи ограничили на два месяца из-за ремонта моста, - пояснили в пресс-службе «Автодора». - До 15 ноября водители смогут проехать только по одной полосе как в прямом, так и в обратном направлении - в Краснодар и в Москву. На путепроводе, который ведет в Тлюстенхабль, ремонтируют балку. И на время ее замены закрыли движение и организовали объездные пути.

Только "объездные" пути стоят в пробках намертво. Их проходимость в часы пик и без того была критична, а сейчас загруженность дорог впору различать по оттенкам красного. В выходные, 25 и 26 сентября, она достигла "венозного" цвета.

- Опаздывают автобусы, потому что на въезде в Краснодар нет выделенных полос для общественного транспорта. А значит, никаких преимуществ, если пересядешь со своего авто на маршрутку, не получишь. Только добавится нервотрепка в душном и тесном пространстве салона, - говорит житель Краснодара Николай Филаткин. - Поэтому минус одну легковушку город не получит в этом случае.

Накануне в 5 минутах езды от своего дома он простоял в мучительном заторе час. В сумме его путь в 130 километров из Майкопа до Краснодара занял восемь часов. Столько же водители тратят обычно, чтобы преодолеть расстояние в 800 километров.

- Как до Астрахани доехал. У меня не выдержали нервы, и я принял волевое решение ехать кругом 100 километров. Но хотя бы ехать! Но я взрослый мужик, а как в машине с детьми, ума не приложу, - говорит Николай.

Но альтернативный путь, который, как казалось, выведет к дому, вот-вот закроется на ремонт. Федоровский гидроузел будут ремонтировать 1,5 года. А значит, ситуация станет и вовсе безвыходной.

Краснодар похож на неприступную крепость из-за огромных пробок
Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ