Как статуя в Рио: раскрыта тайна чудесной горы с 40-метровым крестом в Геленджике

Фото: администрации Геленджика.

Туристы, приезжая на Черноморское побережье, всегда старательно ищут живописные места. Как правило, для этого они взбираются на вершины местных гор, чтобы насладиться видами с высоты. Одна из таких красот находится в Геленджике. Причем появилась достопримечательность совсем недавно - гигантский поклонный крест. С момента открытия прошло чуть больше года. Однако за это время новая визитная карточка успела обрасти легендами.

- Я слышала, что сотни лет назад на этом месте молился священник. Тогда много людей хворали, и он просил Бога об исцелении, - рассказывают одну из легенд местные жители. - С рассветом он приходил на вершину горы, становился на колени и начинал читать молитву. И через время болезни стали отступать. С тех пор место стало святым.

Якобы поэтому решено было установить на этой горе крест - в знак памяти о добром деле священника. Кто-то даже рассказывал, что на месте молитвы давным-давно похоронили святого.

Но в Геленджикском историко-краеведческом музее ни одну из этих легенд не подтверждают.

Фото: instagram.com/vs_solomin

Идею установить поклонный крест на вершине хребта над городом в 2015 году одобрил Патриарх Всея Руси Кирилл. Спустя два года была построена и освящена часовня в честь Святого Преподобного Серафима Саровского чудотворца. А позднее на хребте был возведен 43-метровый православный крест. А возвышается он на 580 метров над уровнем моря.

- Крест был воздвигнут по инициативе и на средства одного из почетных жителей города - Фотия Ивановича Эскизова, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в Геленджикском историко-краеведческом музее. - Действительно, место раньше не пустовало - там был охранный крест, только меньших размеров. Но никаких историй, о которых говорят жители города, с ним не связано.

Кстати, благодаря внушительным размерам креста многие проводят аналогию со статуей Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро. И потому место, где располагается часовня, стали называть Рио-де-Геленджик.

НА ЗАМЕТКУ

Часовня работает ежедневно с 10:00 до 18:00. Каждую среду здесь проводят молебен.

Чтобы попасть сюда, легче воспользоваться канатной дорогой. Стоимость билета - 1000 рублей. Зато совершенно бесплатно можно добраться сюда пешком - правда, путь на вершину Маркхотского хребта занимает минимум два часа.