Руководитель благотворительной организации попала в шорт-лист премии «Настоящие люди»

Анна Малова

Руководитель благотворительной организации «Открытая среда» Анна Малова попала в шорт-лист премии «Настоящие люди».

Премию проводит радио «КП»-Краснодар». В номинации – люди, которые не проходят мимо чужой беды, которые помогают, спасают. То есть герои, которые рядом, которые – среди нас.

- Мы выдвинули Анну Малову на премию «Настоящие люди». Она основала благотворительную организацию, когда ей было 22 года, а сама «Открытая среда» существует уже 4 года и помогла сотням семей. Она девушка, которая меняет мир, - говорит шеф-редактор радио «КП»-Краснодар» Анастасия Барбаш.

Брат девушки – особенный, у него аутизм. И девушка пыталась понять, как поддержать родителей и брата, когда вокруг было слишком мало информации и помощи. Не хватало специалистов-терапевтов, обучающих групп, поддержки в сопровождении. Максималистка Аня не выдержала и основала благотворительную организацию «Открытая среда». В ней Анна и такие же неравнодушные, как и она, помогают людям, которые нуждаются в этом: устраивают для них кинопоходы, проводят различные занятия.

Девушки в "Открытой среде"

- Наши программы призваны системно изменить жизнь семей с аутизмом, - объясняет основатель фонда «Открытая среда» Анна Малова.

В команде "Открытой среды" 11 человек, а 136 вовлечены, как волонтёры. Большинство из них - молодые неравнодушные девушки, которые взялись исправлять несовершенный мир. Лечить, обучать, общаться, информировать о проблемах аутизма и каждый месяц привлекать благотворителей. Под крылом фонда сейчас 160 семей.